Diletta Leotta ha pubblicato una foto sul suo account Instagram accompagnata da un messaggio con parole di risposta ai numerosi Gossip. Nella giornata di ieri, lunedì 26 aprile 2021, il sito Dagospia ha ad esempio riportato l'indiscrezione secondo cui la catanese avrebbe trascorso del tempo in albergo con Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma e vice-presidente del club giallorosso. "Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura", ha esordito la siciliana sul suo social ufficiale.

Diletta: 'Non mi si venga a raccontare, infatti, che è il prezzo da pagare al successo'

Diletta Leotta ha voluto dire la sua in replica ai gossip secondo cui la storia con Can Yaman sarebbe conclusa e lei avrebbe incontrato il figlio del presidente della Roma, Friedkin. La presentatrice ha scritto "ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno", evidenziando la presenza dei fotografi sotto casa sua e pronti a ogni suo spostamento e rilevando anche la presenza di droni fuori dalle finestre. Leotta ha voluto marcare di essersi stancata in quanto chi legge le notizie riguardanti i suoi presunti flirt può arrivare a pensare che è una mangiauomini e una donna non capace di provare amore. "Ed è inaccettabile", ha scritto Diletta Leotta, aggiungendo che non accetta commenti del tipo che questo è il prezzo da pagare per ottenere il successo.

La presentatrice di Dazn, in un post su Instagram nel quale si è sfogata, ha evidenziato che non offende e giudica nessuno aggiungendo che una donna può anche avere amici, non solo degli amanti.

Leotta su Yaman: 'Perché se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?'

Sul suo social la catanese ha proseguito domandando il perché si arriva a parlare immediatamente di amore quando le capita di incontrare un paio di volte un ragazzo simpatico.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In riferimento ai gossip secondo cui si era avvicinata Zlatan Ibrahimovic ha poi chiesto la motivazione per cui se effettua uno spot pubblicitario con un calciatore si giunge a insinuare che è in corso una relazione segreta. "Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata?", ha continuato la conduttrice.

Una delle motivazioni per cui sarebbe nata una presunta crisi con Can Yaman ha riguardato il rifiuto di Diletta di recarsi in Turchia. Anche su questo aspetto la siciliana si è espressa su Instagram scrivendo: "Perché se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?". Leotta ha poi continuato dichiarando sul social di aver sopportato tutto sin qui, imparando anche a ridere. D'altra parte, ha aggiunto, riflette sul fatto che nessun personaggio pubblico maschile è oggetto di attenzione mediatica nella sua sfera privata come lo è una donna della tv. Diletta ha ribadito di essersi stancata anche nel rispetto dei lettori che vengono ingannati dai giornalisti informati male sulle vicende.

Per amore delle persone che le sono accanto, di sua nonna che ha ottant'anni e arriva a credere a qualsiasi cosa scrivono i giornali, Diletta Leotta ha voluto dire stop, scrivendo di essere andata anche oltre i tempi supplementari usando un termine calcistico.