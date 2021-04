In queste ore è sopraggiunta un'altra triste notizia inerente la morte di un'ex dama del trono over di Uomini e Donne, stiamo parlando di Erica Vittoria Hauser. Lei aveva partecipato ad una precedente edizione del programma ed era uscita dallo studio insieme a Ivano Rotoli.

A dare il triste annuncio sono stati alcuni parenti e amici della donna attraverso i loro profili Instagram. Al momento non sono note le cause precise del decesso, tuttavia, considerando lo stupore di molte persone, pare che il tutto sia accaduto improvvisamente.

Muore Erica Vittoria Hauser, ex dama di Uomini e Donne

Un'altra brutta notizia ha investito Uomini e donne in queste ore. Dopo la tragica morte di Fabio Donato Saccu, infatti, un'altra esponente del trono over del talk show di Maria De Filippi si è spenta. La protagonista in questione si chiamava Erica Vittoria Hauser. La sua ultima apparizione all'interno della trasmissione pomeridiana di Canale 5 risale al 2013. In tale occasione, la donna decise di uscire dallo studio in compagnia di Ivano Rotoli. I due si frequentarono per alcuni mesi, ma poi si resero conto di non essere fatti l'uno per l'altra, pertanto, decisero di chiudere la loro conoscenza.

La dama si è spenta nel sonno nella notte tra Pasqua e Pasquetta

Ad ogni modo, per il momento non sono state rese note le cause del decesso. Ciò che è trapelato è che la donna si trovava all'interno della sua abitazione a Roba e si è spenta nel sonno. Il tragico avvenimento è accaduto nella notte tra il 4 ed il 5 aprile, precisamente nella notte tra Pasqua e Pasquetta.

I funerali verranno celebrati mercoledì 7 aprile alle ore 11:00, presso la Chiesa di San Gioacchino, a Roma. Anche lei, così come Fabio Saccu, si è spenta ad una giovane età. A dare questo doloroso annuncio sono stati alcuni parenti e amici attraverso i social.

Cosa aveva fatto Erica oltre partecipare al talk show di Maria De Filippi

Tutti sono rimasti sconvolti nell'apprendere la notizia inerente la morte di Erica Vittoria Hauser. La defunta era originaria del Principato del Liechtenstein, ma si era trasferita a Roma e da anni viveva e lavorava nella capitale. Nel corso della sua vita, Erica aveva studiato Architettura a Firenze e si era anche diplomata come chef. Hauser, inoltre, era molto attiva nel settore della moda, sta di fatto che partecipava come modella a svariate sfilate. Inoltre, era appassionata di arredamento d'interni. Tra i vari commenti dei suoi parenti e amici ce ne sono alcuni molto toccanti. Irene Bi, ad esempio, ha scritto: "Non riesco ancora a crederci, ricordo le nostre lunghissime telefonate, mi sembra impossibile che non ti sentirò più tesoro".