Tra le coppie più seguite e amate di questo ultimo Grande Fratello Vip vi è sicuramente quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due, dopo aver capito di essere profondamente innamorati l'uno dell'altro, hanno scelto di prendere in mano le redini della loro relazione e in un primo momento si erano detti disposti anche ad intraprendere una convivenza stabile, dato che vivono in due città differenti. In queste ultime ore, però, Pretelli ha fatto un "passo indietro" ammettendo che per il momento la convivenza sarebbe saltata dato che per lui sarebbe ancora un po' prematuro fare un passo del genere.

Pierpaolo sulla convivenza con Giulia dopo il GF Vip: 'È abbastanza prematuro'

Nel dettaglio, dopo le voci legate ad una possibile imminente convivenza dopo il Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo ha fatto un po' di chiarezza e in una recente intervista ha ammesso che non sarà così.

"È abbastanza prematuro" ha ammesso Pierpaolo aggiungendo che in questo momento Giulia continua a vivere a Milano mentre lui si trova a Roma. Questa lontananza, però, aumenterebbe il desiderio della coppia di vedersi e quindi di trascorrere del tempo insieme.

L'ex velino di Striscia la notizia ha anche precisato che per lavoro, lui e Giulia si vedono praticamente ogni settimana, come testimoniato spesso anche dalle stories che i due innamorati pubblicano sui loro account social. In questi mesi post reality show, più volte è capitato di vedere Giulia a casa di Pierpaolo a Roma e viceversa.

'Quando ci accorgeremo di aver bisogno di più, faremo nuovi passi' ammette Pierpaolo Pretelli

Per la convivenza, però, c'è ancora tempo e per il momento Pierpaolo preferisce non portarsi avanti con questo passo così importante.

"Quando ci accorgeremo di avere bisogno di più, faremo nuovi passi" ha ammesso l'ex velino di Striscia la notizia.

Parlando, invece, del rapporto che è nato in queste settimane con Giulia, Pretelli non ha nascosto che si tratta di una donna importante per lui, al punto da decidere di presentarla anche a suo figlio Leo.

Pierpaolo, infatti, non ha nascosto di credere molto in questo rapporto sentimentale con Giulia, motivo per il quale ha deciso anche di presentare la ragazza a suo figlio Leo.

Grande feeling tra Giulia Salemi e il piccolo Leo, figlio di Pierpaolo

E il feeling tra Giulia e il piccolo Leo è stato subito ottimo, fin dal primo momento, così come ha confermato lo stesso Pierpaolo.

Insomma tutto sembra procedere nel migliore dei modi, al punto che lo stesso Pierpaolo non ha nascosto di immaginare un futuro al fianco della sua amata.

Al più presto arriverà anche il "fatidico passo" legato alla convivenza? Lo scopriremo nei prossimi mesi.