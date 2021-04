Quali altre svolte avranno le vite di Vittorio, Marta e gli altri amati protagonisti de Il Paradiso delle Signore il 28 aprile 2021? L'attesa puntata va in onda come sempre su Rai 1 alle 15.55 oppure in diretta su RaiPlay dove verrà poi messa la replica, insieme agli altri episodi della soap campionessa di ascolti.

Agnese (Antonella Attili) è furiosa con il marito Giuseppe (Nicola Riganese) dopo aver scoperto la sua truffa ai danni del grande magazzino. Anche Marta (Gloria Radulescu) e il marito sono in crisi e la risoluzione dei loro conflitti sembra una meta lontanissima.

Irene invece ha capito di non amare davvero Rocco e non sa come fare a scaricarlo. Un baldo giovane arrivato al magazzino le darà modo di macchinare un piano. Di seguito, le anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 28 aprile.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 138 trama

Irene si è pentita di aver baciato Rocco e si sente in colpa nei confronti di Maria, che l'ha accolta in casa per farla allontanare da suo padre. In più, è consapevole che con il bel siciliano non ci sono poi molte affinità elettive. Al grande magazzino arriva un giovane meccanico chiamato da Armando per la manutenzione delle bicilette.

Il ragazzo ingaggiato da Ferraris nota subito Maria più che le bicilette e ne è ammaliato.

Inizia così a farle la corte riempiendola di complimenti, facendo ingelosire Rocco. Irene Cipriani, furba come una volpe, coglie la palla al balzo per scaricare Rocco.

Intanto, a casa Conti, Serena è preoccupata per la recita scolastica. Beatrice prova a consolarla ma a risolvere la situazione è zio Vittorio, che le fa tornare il sorriso con una bellissima sorpresa.

Agnese e Armando coprono Giuseppe

Il signor Amato si è messo nei pasticci sperando di diventare ricco in modo non certo onesto. Salvatore gli ha prestato i soldi fidandosi di lui, ma li ha persi. Nonostante tutto, Armando sceglie di non spifferare nulla a Vittorio, evitando il peggio a Giuseppe.

Agnese, ancora una volta, capisce il valore di Armando e lo ringrazia.

Non può mentire a se stessa, lo ama profondamente. Una volta faccia a faccia con il marito, lo sprona ad andarsi a confessare da Don Saverio, così da espiare i suoi peccati ed essere grato a chi non l'ha denunciato.

Marcello verso il carcere

Il giovane Barbieri è in grossi guai dopo che Sergio Castrese ha confessato la sua complicità. Ludovica gli sta vicino, gli ha promesso di aiutarlo, ma anche se ora ha molto più potere, non può fare miracoli. E nemmeno l'amore può salvarlo.

Marcello è consapevole di non avere una via d'uscita. Come suggerito dal carabiniere, è meglio che si costituisca e che non scherzi con il fuoco. Il giovane Barbieri però non ascolterà le raccomandazioni e nel corso delle prossime puntate prenderà una decisione drastica.