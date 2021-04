Proseguono gli appuntamenti con le registrazioni di Uomini e donne e anche questa domenica 4 aprile, i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi, si sono ritrovati in studio per le nuove puntate. Nonostante lo stop in tv per la giornata di lunedì 5 aprile, le registrazioni del dating show di Canale 5 non si fermano mai e proseguono a tamburo battente. I colpi di scena, anche questa volta, non sono mancati a partire dal confronto diretto tra Gemma e il suo ex Nicola Vivarelli.

Uomini e donne, spoiler registrazione del 4 aprile: Gemma e Nicola a centro studio per un confronto

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che nel corso della nuova registrazione di domenica 4 aprile, Gemma e Nicola si sono ritrovati a centro studio per un nuovo confronto.

Come vi abbiamo anticipato in anteprima, nel corso della registrazione di sabato pomeriggio, Galgani ha avuto un momento di crisi dopo l'ennesimo rifiuto e a consolarla c'è stato proprio Vivarelli, che ha assunto le difese della dama torinese da anni presente in trasmissione per cercare la sua anima gemella.

A cosa sarà dovuto questo nuovo confronto tra Gemma e il giovane Vivarelli? Non si esclude che, complici le attenzioni di Nicola, la dama possa essersi resa conto di provare di nuovo qualcosa nei confronti del cavaliere che le aveva fatto battere il cuore lo scorso anno.

Due vecchie coppie di U&D trono over ritornano in studio

Nel corso di questa nuova registrazione di Uomini e donne di domenica pomeriggio, c'è stato spazio anche per l'arrivo in studio di due vecchie coppie del trono over.

C'è stato spazio anche per le nuove vicende che riguardano gli attuali tronisti della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Occhi puntati sul percorso di Giacomo che, anche questa volta, ha scelto di portare in esterna la pretendente Carolina, con la quale sembra che stia nascendo un buon feeling.

Massimiliano esce con Eugenia: registrazione U&D del 4 aprile

In questa nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi si è tornato a parlare anche del percorso di Massimiliano che, questa volta, ha scelto di portare in esterna Eugenia.

Inoltre c'è stata la presentazione in studio di nuovi cavalieri del parterre senior che hanno scelto la trasmissione di Canale 5 per mettersi in gioco e provare così a trovare la loro anima gemella.

Insomma nuovi appuntamenti decisamente da non perdere quelli con Uomini e donne che, al pomeriggio, continua a riscuotere un grande successo dal punto di vista auditel, con una media quotidiana di ben 3 milioni di telespettatori e uno share compreso tra il 22 e il 25% di share.