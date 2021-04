Continua l'appuntamento con le notizie che riguardano DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata serie televisiva turca che sta appassionando i telespettatori italiani su Canale 5. Le anticipazioni che arrivano dalle puntate turche riguardanti i nuovi episodi, che andranno in onda prossimamente in Italia, rivelano che Aziz Divit (Ahmet Somers) deciderà di andare via da Istanbul dopo aver comunicato la notizia a Mihriban Tayfuni (Sevinc Erbulak), Emre e Can.

DayDreamer, le anticipazioni turche: Aziz infastidito da Mihriban e Huma

Le anticipazioni turche di DayDreamer, riguardanti le puntate che andranno in onda nelle prossime settimane anche in Italia su Canale 5, raccontano che Huma non riuscirà a stare tranquilla e a nascondere la sua gelosia nel momento in cui saprà che il suo ex marito Aziz è ritornato insieme alla sua ex fidanzata Mihriban.

Infatti tra le due donne cominceranno a esserci delle discussioni: la signora Tayfuni addirittura accuserà Huma di aver costretto, tempo fa, Aziz a sposarla. Inoltre, le due rivali in amore si rinfacceranno gli errori del loro passato a vicenda: queste discussioni continue finiranno per infastidire molto il signor Divit, proprio quando avrà il desiderio di stare sereno dopo che è riuscito a guarire dalla brutta infezione ai polmoni, curata l'anno prima durante la sua permanenza all'estero. Aziz in svariate occasioni suggerirà all'attuale fidanzata Mihriban di non cadere nelle provocazioni della sua ex moglie: tuttavia gli scontri tra le due donne continueranno a essere all'ordine del giorno.

DayDreamer, trame puntate turche: Aziz fa sapere a Mihriban della sua partenza

Nelle prossime puntate di DayDreamer, il signor Divit non ci metterà tanto a capire che Huma e Mihriban non cambieranno mai. A questo punto Aziz, rattristato per questa brutta vicenda, arriverà a prendere scelta difficile dopo aver pensato a lungo: l'uomo si recherà nell'agenzia Fikri Harika e farà sapere del suo trasferimento ad Amsterdam ai suoi due figli, i quali non prenderanno per niente bene la decisione del loro papà.

Quest'ultimo prima di lasciare Istanbul suggerirà a Emre di prendersi sempre cura di sua moglie Leyla, mentre incoraggerà Can a recuperare la memoria il prima possibile per tornare al fianco di Sanem Aydin (Demet Ozdemir) e costruire un futuro meraviglioso. Successivamente il signor Divit farà sapere della sua partenza anche Mihriban, alla quale augurerà di trovare un uomo che gli dia la felicità che lui non è riuscito a dargli.

Infine Huma resterà sconvolta nel momento in cui scoprirà dal suo secondogenito e Leyla (Oznur Serceler) che il suo ex marito ha lasciato Istanbul senza nemmeno salutarla.