Sex and the City arruola John Corbett (59 anni): il volto di uno dei personaggi più amati della serie cult degli anni '90 tornerà ad interpretare l'ex fiamma della protagonista Carrie nel revival della Serie TV di HBO.

"Sarò nella nuova serie e potrei essere presente in parecchi episodi" ha così dichiarato l'attore statunitense durante un'intervista, rilasciata a Page Six il 15 Aprile 2021, suscitando le gioie dei milioni di fan della serie che potranno ritrovare sullo schermo una delle coppie storiche di Xex and the City: Carrie e Aidan.

John Corbett sul suo ritorno in Sex and the City e la storia d'amore con Carrie

Corbett ha rivelato di essere "elettrizzato" per il ritorno sul set, aggiungendo che la cosa più lo entusiasma sarebbe proprio quella di tornare a lavorare con un team di persone con le quali si trovava in sintonia: "Mi piacciono tutte quelle persone, sono state molto gentili con me", ha commentato l'attore.

Il pacifico ambiente di lavoro sembra aver convinto l'attore che, secondo quanto dichiarato, non ricorda neanche un momento di tensione sul set nel periodo in cui la serie è andata in onda.

"Ho conosciuto le altre ragazze sul set; quando ti presenti a lavoro per girare una scena devi aspettare sempre qualche ora per preparare il tutto e nel mentre ci siamo fatti delle belle chiaccherate e dati tanti abbracci" ha così commentato Corbett il rapporto con le protagoniste della serie tv.

L'attore riporta in scena l'affascinante designer Aidan che, durante la terza stagione della serie, intraprende una lunga (seppur travagliata) storia d'amore con Carrie la quale finisce per tradirlo con Mr. Big, per poi lasciarlo definitivamente dopo una proposta di matrimonio che la farà vacillare.

La coppia di attori s'incontra nel secondo lungometraggio tratto dalla serie, Sex and the City 2 (2010), che vede il (seppur breve) ritorno di fiamma tra Aidan e Carrie culminare in un tenero bacio alla fine di una romantica cena in un ristorante di Abu Dhabi.

Cosa accadrà alla coppia nella nuova serie nessuno lo sa ancora; HBO non ha commentato il ritorno in scena di Corbett, ma pare che il personaggio di Aidan avrà un ruolo decisivo all'interno della trama dei nuovi episodi data l'assenza nel cast del marito di Carrie.

Il revival di Sex and the City: anticipazioni sul cast

"E in un attimo.." sarà il sottotitolo della nuova serie del fortunato franchise targato Hbo.

10 episodi nuovi di zecca in cui faranno la loro apparizione non solo i personaggi di Aidan e Carrie ma anche le storiche amiche della protagonista: Charlotte (Kristine Davis) e Miranda (Cynthia Nixon). Grande assente Kim Cattrall nel personaggio di Samantha Jones.

La serie racconterà le gioie e i dolori della mezza età delle donne di New York e di come si sono evoluti i rapporti della loro amicizia nel corso degli anni.