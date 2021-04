Il programma di Canale 5 Striscia la Notizia, con una gag in una puntata andata in onda recentemente, ha creato polemiche nel web [VIDEO].

I due conduttori, Michelle Hunziker e Gerry Scotti, parlando di un servizio sulla Rai in Cina, hanno sostituito le "erre" con le "elle" e allungato gli occhi con le dita, alimentando molti stereotipi. Il duo è stato accusato di razzismo, e non è la prima volta per il programma che nel recente passato ha visto più volte i loro conduttori protagonisti di azioni del genere. La scena andata in onda su Striscia la Notizia non è passata inosservata all'account Instagram di Diet Prada, pagina con quasi 3 milioni di followers che ha dedicato un post alla trasmissione di Mediaset.

Diet Prada: il post sull'account ufficiale

In questo lungo post si denuncia la messa in onda di una presa in giro ai danni della popolazione cinese. "@GerryScotti, ex membro del Parlamento italiano, e @TheRealHunzigram, attrice e modella italo-svizzera, hanno iniziato deridendo la pronuncia cinese della lettera R, chiamando la rete "LAI" invece di "RAI". I conduttori hanno quindi proceduto ad alzare gli angoli degli occhi alla maniera dei comuni gesti razzisti intesi a caricaturizzare i tratti asiatici. A un certo punto, con gli occhi alzati, Hunziker ha parlato in modo incomprensibile".⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

L'account mette in luce i comportamenti dei due conduttori in quella circostanza, accusandoli di razzismo e sottolineando la rilevanza che una trasmissione del genere ha in un paese come l'Italia.

Nel post si è parlato, inoltre, delle lotte che la Hunziker attua contro le violenze sulle donne e della presenza massiccia di persone di origine cinese presente nel territorio italiano.

"L'Italia ospita la più grande popolazione di cinesi in tutta Europa, con circa 310.000 cittadini cinesi che costituiscono la terza più grande comunità di cittadini stranieri del paese".

Striscia la Notizia: Michelle Hunziker ha chiesto scusa

Parole dure e significative quelle del post, Hunziker ha già chiesto scusa attraverso Instagram, con un video in cui parla dell'accaduto. La donna era già stata al centro delle polemiche per questioni simili. Non molto tempo fa un'imitazione ha creato ombre su questo programma, quando si è parlato in maniera denigratoria di persone di colore.

Mentre qualche mese fa le parole della Hunziker - all'interno del programma - verso la giornalista Giovanna Botteri sul fatto che la donna non curasse il proprio aspetto, avevano creato non pochi contrasti.

Intanto in molti hanno portato avanti la polemica sul web, condannando scene simili. Si attende una risposta da parte della comunità cinese.