Locked Down, il film scritto, girato e distribuito durante la pandemia da Covid 19, ha una data di uscita anche in Italia. A partire dal 16 aprile la pellicola sarà distribuita in esclusiva digitale sulle principali piattaforme streaming. Warner Bros. Italia ha rilasciato il trailer e si incaricherà della distribuzione italiana del film. Sarà possibile noleggiare o acquistare Locked Down tramite i più importanti siti di streaming digitale: Amazon Prime Video, Apple TV app, Google Play, Chili, TIMVISION, Youtube, Google Play, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & e su Sky Primafila e Infinity per il noleggio premium.

Locked Down: la trama

Linda (Anne Hathaway) e Paxton (Chiwetel Ejiofor) sono una coppia in crisi e, proprio quando decidono di lasciarsi, sono costretti a rimanere sotto lo stesso tetto poiché travolti dalla pandemia da Covid19 appena scoppiata, che coinvolge Londra, il Regno Unito e il mondo intero. Questo lockdown e la convivenza forzata arrivano nel momento meno adatto per i due, che riescono tra vari litigi a trovare un punto d'incontro quando Paxton viene assunto dall'azienda in cui lavora Linda. Il lavoro di Paxton consiste nel consegnare delle pietre preziose. Questo isolamento obbligato porterà la coppia a svariati disagi e a necessari confronti, anche su piano sentimentale, che raggiungeranno l'apice grazie ad una rapina ad uno dei luoghi più famosi di Londra: Harrods.

Il gioco di Locked Down sta nel raccontare ciò che molte persone stanno vivendo a causa della pandemia in corso e cioè una forzata convivenza 24 ore su 24, a qualsiasi condizione, dai momenti in cui si deve lavorare a quelli in cui si cerca svago, e che, quindi, ha portato con sé non pochi problemi. Locked Down però narra anche un evento particolare e cioè la scelta di queste due persone, al limite della sopportazione l'uno dell'altra, data da una condizione così estrema come una pandemia globale, di rapinare uno dei più importanti simboli di Londra.

Il cast di Locked Down

Il progetto era stato annunciato a settembre 2020 e le riprese sono durate 18 giorni con tutte le precauzioni per contrastare possibili contagi da Covid19. Il cast vede come protagonisti Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor. A completare l'opera nomi come Ben Stiller, Ben Kingsley, Mindy Kaling, Lucy Boynton, Dule Hill, Lucy Boynton, Stephen Merchant e Jazmyn Simon.

Locked Down è una commedia sentimentale con un twist particolare ed è uno dei pochissimi film ad esser stato concepito durante questa pandemia. Il film racconta i risvolti negativi della situazione nella vita di tutti i giorni ma non solo. Il film, scritto da Steve Knight e diretto da Doug Liman - The Bourne Identity, Mr. And Mrs. Smith - uscirà in esclusiva digitale in Italia a partire dal 16 aprile 2021.