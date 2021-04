Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientata in un immaginario hotel situato a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 18 al 24 aprile 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno di fiamma di Tim e Franzi, sulle ricerche effettuate da Rosalie e Michael per trovare Andrè, sulle indagini condotte da Christoph per incastrare Ariane e sull'accordo che quest'ultima farà con Werner per salvaguardare la sua libertà.

Andrè scopre di saper cucinare

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Franzi Krummbiegl inizierà a dubitare che Steffen sia l'uomo giusto per lei. Notando la sofferenza di tim e Franzi, Amelie deciderà di rivelare ai due innamorati tutti gli intrighi di cui sono stati vittima nell'ultimo periodo. Dopo aver evitato che il Furstenhof saltasse in aria, Christoph e Werner rimarranno molto sorpresi che la polizia non arresti Ariane per tutti i suoi crimini ma indaghi su di loro. Per questa ragione, Christoph chiederà a Schulz di cercare indizi che provino la colpevolezza della sua rivale. Andrè si renderà conto di aver perso la memoria e di saper cucinare molto bene. Nel tentativo di gestire la sua nuova vita, lo chef deciderà di trascorrere diverso tempo con la sua nuova amica, Leentje, finché quest'ultima non gli chiederà di seguirla in Olanda.

Cornelia bacerà accidentalmente Robert, convincendosi che l'uomo non ricambia i suoi sentimenti.

Cornelia bacia Robert

Amelie rivelerà a Tim che Steffen è il principale artefice degli intrighi che lo hanno allontanato da Franzi. Poco dopo, la Limbach riuscirà a smascherare Steffen davanti a Franzi che lo lascerà immediatamente per tornare con Tim.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Werner e Christoph cercheranno di ingannare Ariane, ma quest'ultima li sorprenderà minacciandoli di denunciare Robert per tentato omicidio se non la lasceranno in pace. Michael e Rosalie si metteranno alla ricerca di André senza però riuscire a trovarlo. Al suo posto faranno la conoscenza di un noto scrittore di gialli, Joell Wauters.

Dopo aver ricevuto una foto in cui Andrè è ritratto al fianco di una donna, Rosalie si convincerà che lo chef potrebbe essere andato via di sua spontanea volontà. Dopo aver scoperto che Robert in passato era innamorato di lei, Cornelia deciderà di dichiarargli tutto il suo amore.

Ariane proporrà con successo a Werner le sue quote dell'hotel in cambio della distruzione di tutte le prove che il Saalfeld ha contro di lei. Franzi e Tim trascorreranno una romantica notte insieme, mentre Ariane e Christoph annunceranno di voler gestire il Furstenhof insieme.