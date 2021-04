Prosegue l'appuntamento con le novità incentrate su DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca che continua ad appassionare i telespettatori italiani su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Le trame che arrivano dagli episodi turchi attinenti alle nuove puntate, in programmazione in Italia prossimamente, rivelano che Mihrihan Tayfuni (Sevinc Erbulak) non riuscirà ad accettare l’idea di essere stata lasciata di nuovo da Aziz Divit (Ahmet Somers). Quest'ultimo infatti deciderà di lasciare Istanbul dopo essersi stufato delle continue discussioni tra la sua attuale fidanzata e l'ex moglie Huma (Ipek Tenolcay)

DayDreamer, trama delle puntate turche: Aziz lascia Mihriban e va via da Istanbul

Le trame turche di DayDreamer, che riguardano le puntate in onda in Italia tra qualche settimana, rivelano che un'altra coppia di fidanzati entrerà in crisi amorosa.

Stiamo parlando di Mihrihan e Aziz, i quali si allontaneranno di nuovo com’era già successo tempo fa per colpa di Huma. Nel dettaglio, la vicenda comincerà nel momento in cui il signor Divit si mostrerà molto infastidito dalle persistenti discussioni tra la sua attuale fidanzata e la sua ex moglie. Successivamente le due rivali in amore arriveranno addirittura a farsi dei dispetti a vicenda come due ragazzine, situazione che farà stufare completamente Aziz. Infatti quest'ultimo deciderà di prendere una drastica scelta: lascerà Istanbul, chiudendo la sua storia d'amore con Mihribana. Quest'ultima sarà molto addolorata per la decisione del signor Divit e, per tale motivo, si sfogherà con Sanem (Demet Ozdemir) quando la giovane le chiederà un consiglio su come comportarsi per fare ritornare la memoria a Can (Can Yaman).

DayDreamer, anticipazioni puntate turche: Mihriban non accetta che Aziz l'ha lasciata

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer, in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, raccontano che Mihriban confiderà a Sanem di non riuscire ad accettare l’idea di essere stata lasciata per la seconda volta dall’unico uomo che ha amato in tutta la sua vita.

Tuttavia la signora Tayfuni, invece di prendersela con Aziz, scatenerà tutta la sua frustrazione contro Huma. D'altra parte, anche quest’ultima sarà rattristata nel momento in cui verrà a sapere da suo figlio minore Emre (Birand Tunca) e Leyla (Oznur Serceler) che il suo ex marito è partito per Amsterdam improvvisamente. Successivamente la mamma di Can continuerà a chiedersi perché il padre dei suoi figli non l'ha salutata prima di lasciare la città.

Infine Huma, dopo averci pensato attentamente, si convincerà che Aziz si sia comportato in questa maniera con lei per colpa di Mihriban.