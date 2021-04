Arrivano le anticipazioni della nota soap opera tedesca, Tempesta d'amore, ambientato in un immaginario hotel di lusso situato nella campagna bavarese a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dall'11 al 17 aprile 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla dichiarazione d'amore che Rosalie farà a Michael, sulla gita in barca che Robert organizzerà per tutti i dipendenti del Furstenhof, sui piani orditi da Ariane Kalenberg per distruggere il Furstenhof e sull'insistenza di Franzi di volersi sposare più in fretta possibile.

Rosalie fa vincere Michael

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci informano che Ariane metterà in atto l'ultima parte del suo piano, cancellando tutte le prenotazioni del Furstenhof e chiudendolo al pubblico per le riparazioni dell'impianto elettrico. Le mosse della donna attireranno l'attenzione di Werner e Christoph che inizieranno a dubitare della sua buona fede. Sebastian e Michael arriveranno in finale, costringendo Rosalie a scegliere di far vincere il medico in nome dell'amore che prova per lui. Stupito dalla scelta della donna, Michael le chiederà spiegazioni. A quel punto, Rosalie sarà costretta a confessargli di essere innamorata di lui.

Dopo essere stata quasi strangolata da Robert, Ariane minaccerà di denunciarlo se non lascerà il Furstenhof entro 48 ore.

Nel frattempo, Franzi scoprirà che Tim ha fatto finta di perdere il cellulare per trascorrere del tempo insieme a lei. Pur essendo rimasta piacevolmente colpita da ciò, la giovane preferirà concentrarsi su Steffen e il loro imminente matrimonio. Ariane annuncerà la chiusura momentanea del Furstenhof, dando la possibilità a Robert di organizzare una gita escursionistica con tutti i suoi colleghi dell'hotel.

Ariane cattura Christoph

Dopo aver trascorso una notte con Franzi, Tim si renderà conto di amarla ancora e di non poter più ignorare i sentimenti che prova per lei. A quel punto, il giovane deciderà di affrontare Amelie per lasciarla definitivamente. Non riuscendo a trovare appoggio da Werner e Robert, Christoph deciderà d'indagare da solo per scoprire cosa sta nascondendo Ariane.

Poco dopo, infatti, l'uomo scoprirà che gli elettricisti ingaggiati dalla donna non sono dei veri operai. Successivamente Saalfeld verrà catturato e legato ad una sedia da Ariane che poco dopo lo collegherà ad una bomba pronta ad esplodere per ucciderlo e distruggere l'intero hotel.

Andrè cade nel fiume

Dopo aver saputo che Tim l'ama ancora, Franzi sorprenderà tutti, chiedendo a Steffen di anticipare le nozze o partire immediatamente per la Danimarca e sposarsi lì il giorno dopo. Hildegard ed Alfons decideranno di non partecipare alla gita in barca organizzata da Robert, preferendo rimanere a casa per dedicarsi al giardinaggio. Rosalie ed Andrè litigheranno per aggiudicarsi la possibilità di partecipare alla gita, anche sé alla fine a partire cogli altri sarà Rosalie grazie all'intervento di Michael.

Nel corso della gita, Cornelia inizierà a credere che Robert non sia per niente innamorato di lei. Mentre sta facendo ritorno al Furstenhof, Andrè cadrà rovinosamente nel fiume, sbattendo la testa fra le rocce. Poco dopo lo chef verrà salvato da una bellissima sconosciuta che lo porterà in salvo. Tim e Franzi inizieranno a cercare Christoph, iniziando a credere che gli sia potuto succedere qualcosa di brutto. La guida turistica, Manuel, inviterà Cornelia ad un appuntamento romantico e la giovane accetterà finendo però per entrare nella tenda sbagliata.