Arrivano le anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientata in un lussuoso hotel situato in un immaginario paesino della campagna bavarese. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 4 al 10 aprile 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui litigi fra Lucy e Franzi, sulla fine della relazione di Robert e Vanessa, su Seliene che impedirà a Christoph di impossessarsi di una parte del Furstenhof e sulle macchinazioni effettuate da Ariane che porteranno Werner a sentirsi male.

Vanessa lascia Robert

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che, dopo aver visto Steffen confabulare con Ariane, Lucy capirà che il ragazzo sta nascondendo qualcosa e deciderà di affrontarlo. Robert chiederà a Vanessa di interrompere la loro relazione nel periodo in cui Valentina soggiornerà al Furstenhof. La donna accetterà con riluttanza per poi troncare la sua storia d'amore con il Saalfeld. Robert rimarrà molto sorpreso dalla decisione della sua amata e deciderà di riconquistarla, presentandosi a casa sua con un mazzo di fiori. Nonostante ciò, Vanessa non cambierà idea fino a quando non sarà sopraffatta dalla nostalgia e deciderà di ritornare da Robert, arrampicandosi dal balcone della sua stanza.

Dopo aver fatto pace, Robert la presenterà a Valentina come la sua fidanzata, rendendola la donna più felice del mondo. Più tardi, però, la felicità di Vanessa si dissolverà nel nulla: udrà, infatti, una conversazione fra Robert e Valentina in cui lui descrive la loro relazione come una semplice avventura e nulla più. A quel punto, la donna deciderà di chiudere definitivamente con lui pur soffrendo moltissimo.

Werner avrà un malore

Seline dubiterà della buona fede di Christoph, intuendo che l'uomo stia speculando con i soldi della beneficenza. Forte delle sue convinzioni, la donna deciderà di affrontare il Saalfeld per chiedergli spiegazioni non ottenendo però le risposte che si sarebbe aspettata. Lucy e Franzi finiranno per litigare quando la Ehrlinger confesserà di non approvare il matrimonio dell'amica con Steffen.

Più tardi, Seline costringerà Christoph a restituire tutti i soldi che ha sottratto illecitamente alla fondazione, impedendogli di conseguenza di acquistare le quote del Furstenhof di Werner. Nonostante ciò, quest'ultimo sarà costretto a vendere comunque le sue quote per poi scoprire che Ariane lo ha truffato oltre ad aver appiccato l'incendio nelle scuderie per rovinare l'economia dell'hotel. Poco dopo, Werner avrà un grave malore e sarà condotto in ospedale dove confesserà a Robert tutto ciò che ha scoperto sul conto di Ariane. Irato da ciò che ha saputo, il Saalfeld junior ritornerà al Furstenhof e aggredirà la donna quasi fino a strangolarla.

Lucy e Rosalie si contenderanno le attenzioni di un nuovo ospite, l'esperto di quiz Sebastian Klussmann.

Franzi perderà il suo cellulare e chiederà aiuto a Tim per ritrovarlo. Il giovane accetterà, approfittando per trascorrere una notte con la sua amata nel bosco. Dopo aver subito l'ira di Robert, Ariane minaccerà di denunciarlo se non lascerà il Furstenhof entro 48 ore. Dopodiché la donna metterà in pratica l'ultima fase del suo piano per distruggere l'hotel: cancellare tutte le prenotazioni per permettere le riparazioni dell'impianto elettrico.