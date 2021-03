Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il Paradiso delle signore, ambientata nell'Italia dei primi anni sessanta. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 5 al 9 aprile 2021, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15.55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla crisi matrimoniale di Vittorio e Marta, sul prestito che Salvatore farà a Giuseppe, sui problemi con la legge di Marcello e sui festeggiamenti della Pasquetta.

Vittorio ha un incidente

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci segnalano che Vittorio ritornerà a casa molto dolorante dopo essere stato coinvolto in un incidente sulla strada per Parigi.

Beatrice si preoccuperà per le sue condizioni fisiche e lo accudirà discretamente. Nel frattempo, Armando, Rocco e Pietro decideranno di trascorrere la Pasquetta in bicicletta, mentre Stefania, Anna, Maria ed Irene si riuniranno per andare tutte insieme al cinema. Marcello e Ludovica programmeranno di organizzare un bel pic-nic a Villa Brancia.

Salvatore ritornerà a casa dopo aver trascorso due giorni lontano dalla sua famiglia per sbollire la rabbia per il suo litigio con Giuseppe. Marta inizierà a temere che Vittorio non voglia parlarle più, mentre quest'ultimo rivelerà ad Adelaide di sapere tutto ciò che è successo fra sua moglie e Dante. Dopo aver parlato con Maria, Sofia convincerà Salvatore a prestare i soldi a suo padre.

Le Veneri fondano un fan club

Dopo aver trovato la lettera di Arturo, Gabriella non se la sentirà di consegnarla direttamente a Cosimo. Le Veneri decideranno di fondare un fan club in onore della squadra di ciclisti del Paradiso. Adelaide chiederà a Fiorenza di dare la sue dimissioni da vicepresidentessa del Circolo, mentre il Guarnieri andrà a trovare Vittorio per convincerlo a contattare nuovamente Marta.

Delfina morirà costringendo Gabriella a rimandare la consegna della lettera, mentre Dora rimarrà folgorata dall'arrivo al Paradiso di un aitante cliente, Nino. Grazie ai soldi che ha ottenuto dal prestito di Salvatore, Giuseppe avvierà i suoi loschi affari insieme a Girolamo per danneggiare il lavoro di Vittorio.

Marcello potrebbe ritornare in prigione

Dante confesserà ad Umberto di tenere molto a Marta, consegnandogli una lettera da darle. Nel tentativo di risanare il suo rapporto con Vittorio, Adelaide invierà un medico a casa sua per sincerarsi sulle sue condizioni di salute. Il tentativo fatto dalla donna, però, non otterrà l'esito sperato in quanto il Conti continuerà a non volere interferenze nella sua vita privata. Marcello rischierà di ritornare in prigione a causa del suo coinvolgimento negli affari con il Mantovano. Salvatore e Gabriella trascorreranno diverso tempo insieme, finendo per essere travolti dalla nostalgia per la loro vecchia storia d'amore.

Gabriella consegnerà la lettera di Arturo a Cosimo, che ne resterà profondamente sconvolto.

Vittorio tornerà a lavorare dopo una breve convalescenza ma dopo aver parlato con Armando al Paradiso si sentirà male. Ricondotto a casa, il Conti sarà travolto dalla febbre, arrivando al punto di delirare. A quel punto, Beatrice deciderà di fare una telefonata molto importante.