Tina Cipollari, la vulcanica opinionista di Uomini e donne, ha rilasciato una nuova intervista in cui ha parlato della sua vita e dei progetti futuri, tra cui dovrebbe esserci anche il matrimonio con il fidanzato Vincenzo Ferrara. Alla domanda se vorrebbe Maria De Filippi come testimone di nozze, Tina a sorpresa ha negato, non volendo mettere la conduttrice in imbarazzo, rivelando come Maria e tutto lo staff di Uomini e donne siano diventati ormai la sua seconda famiglia.

Tina Cipollari sulle nozze con Vincenzo: 'Non è una cosa imminente'

Tina Cipollari, sull'ultimo numero del settimanale Nuovo TV ha raccontato della sua vita e dei suoi progetti futuri.

Tra Cipollari e il fidanzato Vincenzo Ferrara tutto procede a gonfie vele e non è escluso che prima o poi i due arrivino al matrimonio. A tal proposito, Tina ha smentito i rumors secondo i quali le sue nozze sarebbero imminenti. La donna infatti sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha precisato: "Il matrimonio? Non è una cosa imminente", aggiungendo che se sarà, avverrà quando la terribile pandemia che stiamo vivendo sarà alle spalle. Dalle sue parole dunque, si evince che per vedere Tina e Vincenzo sull'altare, bisognerà attendere ancora un po'.

De Filippi testimone di Tina? Cipollari: 'Non la metterei in un simile imbarazzo'

Alla domanda del giornalista se vorrebbe Maria De Filippi come testimone qualora convolasse a nozze con Vincenzo, Tina a sorpresa, ha negato, in quanto non avrebbe il coraggio di chiederlo alla conduttrice di Uomini e donne: "“A Maria non lo chiedo: la metterei in imbarazzo" ha infatti dichiarato la vulcanica opinionista, che ha risposto anche alle domande circa il suo rapporto con Maria, dopo 20 anni di collaborazione all'interno del dating show di Canale 5.

Tina: 'Maria e lo staff di Uomini e donne sono la mia seconda famiglia'

Stando a quanto dichiarato da Tina Cipollari su Nuovo TV, tra lei e Maria De Filippi c'è grande stima reciproca. A tal riguardo la donna ha dichiarato: "Maria De Filippi e tutto lo staff di Uomini e donne sono la mia seconda famiglia". La 55enne da 20 anni non lesina critiche ai partecipanti del programma e nell'ultimo decennio, si è contraddistinta per i siparietti con Gemma Galgani, ritenuta ormai la sua acerrima 'nemica'.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5, l'opinionista non era presente in studio. Stando alle anticipazioni, Tina dovrebbe essere stata assente solo nelle registrazioni del 27 e 28 marzo, motivo per il quale i fan di Uomini e donne potranno rivederla a breve in Tv. Non è stato chiarito il motivo della sua assenza e questo silenzio ha creato una certa apprensione nei fan del programma.