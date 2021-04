Mentre i fan di U&D si chiedono come mai non partecipi alle puntate da un paio di settimane, Tina Cipollari rilascia interviste che fanno molto discutere. In un recente faccia a faccia con un giornalista, la romana si è lasciata andare a dure parole nei confronti di Gemma Galgani, la torinese con la quale battibecca da anni davanti alle telecamere del dating-show di Maria De Filippi.

L'affondo di Tina alla 'rivale' di U&D

Anche se non si fa vedere negli studi di U&D da più di quindici giorni, Tina Cipollari continua a regalare spunti di discussione ai fan del programma.

In un'intervista che ha rilasciato di recente sull'esperienza da opinionista del dating-show di Maria De Filippi, la vamp non ha risparmiato alla sua storica rivale parole al veleno.

Quando le è stato chiesto cosa c'è alla base dell'antipatia che nutre per Gemma, la romana ha risposto: "La verità è che ho creato un mostro".

La collega di Gianni Sperti, dunque, è certa del fatto che il successo più che decennale che ha la dama torinese sia merito delle loro liti e degli attacchi che lei le fa davanti alle telecamere, regalandole uno spazio sempre maggiore sotto i riflettori.

Il commento sulla storia con Giorgio a U&D

In merito al cambiamento fisico che ha avuto Gemma da quando ha messo piede negli studi di U&D per la prima volta, Cipollari ha le idee molto chiare: secondo la fumantina opinionista, infatti, la "rivale" dovrebbe ringraziare soprattutto una persona che fa parte del suo passato se oggi è così in forma e non dimostra gli anni che ha.

"La sua trasformazione la deve a Giorgio Manetti, prima di lui era una donna di 60 anni che portava male la sua età. Era orrenda", ha tuonato Tina nell'intervista che i siti di Gossip stanno riportando mercoledì 14 aprile.

Un'altra frecciatina che la romana ha voluto lanciare alla protagonista del Trono Over, è quella sulle tante delusioni d'amore che ha vissuto da quando fa parte del cast del dating-show, la maggior parte delle quali inflitte da uomini più giovani di lei.

"È priva di dignità", ha esordito la bionda vamp prima di commentare duramente le frequentazioni che Gemma ha avuto con signori e addirittura ragazzi del parterre.

Mistero sull'assenza di Tina da U&D

"Se avesse avuto dignità, avrebbe fatto scelte diverse, come quella di non dare retta al corteggiamento di un ragazzino come Sirius", ha fatto sapere Tina nella critica che ha mosso a Gemma tramite un settimanale di gossip.

L'opinionista di Uomini e donne, dunque, non crede nella buonafede della sua "antagonista", anzi è convinta che scelga di frequentare persone più giovani proprio per confermare la sua presenza nel parterre del Trono Over e non dover tornare a casa con un amore.

Quando le viene chiesto come mai la bionda vamp la attacca da anni davanti alle telecamere, la dama torinese risponde: "Lei mi dà della mummia, e non sapete quanto mi faccia soffrire questo siparietto".

"Dice anche che sono brutta e che ho il nasone", ha fatto sapere Galgani prima di lanciare una frecciatina velenosa alla storica rivale.

Nel commentare l'astio che Tina nutre da sempre nei suoi confronti, Gemma ha detto: "Le mie amiche dicono che è invidiosa".

Insomma, la rivalità tra le due protagoniste assolute del dating-show di Maria De Filippi, non accenna a diminuire. Anche adesso che la collega di Gianni Sperti è assente dallo studio per ragioni ignote (si vocifera possa aver contratto il Coronavirus e che quindi sia in isolamento domiciliare in attesa di guarire), si parla tanto del suo controverso rapporto con la 70enne Galgani che oggi, a distanza di 11 anni dalla sua prima apparizione a U&D, non ha ancora trovato l'anima gemella.