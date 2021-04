I colpi di scena a Uomini e donne sono sempre all'ordine del giorno e le ultime indiscrezioni sul programma di Canale 5, rivelano che nelle prossime puntate potrebbe esserci un clamoroso "faccia a faccia" tra Ida Platano, l'ex fidanzato Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. In queste ultime settimane di programmazione del dating show Mediaset, Ida è tornata in studio per mettersi di nuovo in gioco e cercare la sua anima gemella dopo l'addio a Riccardo che nel frattempo ha trovato l'amore con la Di Padua.

Possibile 'faccia a faccia' a Uomini e donne tra Ida, Riccardo e Roberta

La love story tra Ida e Riccardo è stata sicuramente una delle più chiacchierate e seguite tra quelle nate in questi anni a U&D.

I fan hanno sperato fino alla fine che tra i due potesse ritornare di nuovo il sereno e trionfare l'amore ma alla fine le cose sono andate diversamente.

Riccardo, dopo l'addio a Ida, si è rimesso in gioco in trasmissione e si è innamorato di Roberta Di Padua, con la quale ha scelto di uscire insieme dallo studio, per viversi la loro relazione lontani dalle telecamere.

Si vocifera che, in una delle prossime puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5, Riccardo e Roberta potrebbero tornare in trasmissione per informare gli spettatori su come sta andando la situazione tra di loro.

Ida Platano riappare in tv per cercare l'amore dopo l'addio con Riccardo

Questo, quindi, significherebbe che Guarnieri e la sua nuova fidanzata potrebbero ritrovarsi "faccia a faccia" con Ida Platano, che ormai si è detta pronta per cercare di nuovo la sua anima gemella e tornare a credere nell'amore dopo la cocente delusione che le è stata inflitta da Riccardo.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nelle prossime puntate di Uomini e donne e se ci sarà per davvero questo confronto a tre, Ida Platano sui social ha informato i suoi numerosissimi fan di un incontro speciale che ha fatto in questi giorni e che l'avrebbe resa particolarmente felice.

Nuove conoscenze per Ida Platano dopo il ritorno a Uomini e donne

A quanto pare, quindi, la dama grazie a questa nuova esperienza nel programma di Maria De Filippi, starebbe conoscendo delle persone che le stanno lasciando delle sensazioni piacevoli.

"Il meglio deve ancora venire": è questa la canzone che la Platano ha condiviso sui social, alludendo proprio ai fatto di essere pronta a vivere nuove esperienze e avventure.

Immediata la reazione della sua amica Gemma Galgani, che non l'ha mai abbandonata nei momenti di difficoltà. La dama torinese, infatti, fa il tifo per Ida e spera che al più presto possa trovare e innamorarsi di una persona che sia davvero la sua anima gemella.