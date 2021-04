Gemma Galgani continua ad essere uno dei volti di punta di Uomini e donne e, con le sue avventure sentimentali, riesce ormai da anni a tenere compagnia a milioni di spettatori. In queste ultime ore a far molto discutere sono state le dichiarazioni di un suo ex cavaliere. Si tratta di Rocco Fredella che, per diversi mesi, fu protagonista di una frequentazione con la dama torinese della trasmissione di Maria De Filippi.

Alla fine, però, tra i due non ha trionfato il "vero amore" e ora, a distanza di un po' di tempo dalla fine di questa esperienza, Rocco si è sfogato ammettendo che - una volta uscito dal programma - aveva pensato anche di chiudersi in convento.

La confessione di Rocco, ex cavaliere di Gemma a Uomini e donne

Nel dettaglio, Rocco ha raccontato di essere arrivato a Uomini e donne con tutte le buone intenzioni del mondo e, soprattutto, con la speranza di poter riuscire a conquistare il cuore della dama torinese.

"Gemma deve fare pace con se stessa. Cerca un amore che non esiste", ha ammesso Rocco senza troppi mezzi termini, ammettendo che lui da quell'esperienza sperava davvero di trovare la sua anima gemella e la persona della sua vita, che poi ha trovato soltanto fuori da Uomini e donne e quindi lontano dal contesto televisivo.

"Sono stato a Uomini e donne 10 mesi, ne sono uscito devastato", ha ammesso senza troppe esitazioni Rocco Fredella, aggiungendo poi che in seguito ha preso in considerazione anche l'ipotesi di chiudersi in un convento.

La rivelazione di Rocco Fredella dopo l'addio a U&D

"Avevo preso accordo con un convento in Umbria", ha ammesso l'ex cavaliere di Gemma Galgani in una recente intervista, rivelando che il suo intento era quello di purificarsi e di disintossicarsi dopo tutto quello che era successo e che gli era capitato in trasmissione di Maria De Filippi.

L'intento di Rocco, quindi, era quello di chiudere con quel tipo di vita e stare in convento fino a quando non avrebbe sentito di essere pronto di nuovo per tornare alla vita di sempre.

La situazione di Rocco Fredella è cambiata nel momento in cui ha incontrato una nuova donna: si chiama Doriana. L'uomo ha ammesso che con lei ha capito l'amore vero e rispettoso.

Gemma Galgani continua a cercare l'amore a Uomini e donne

Da quel momento in poi, la vita di Rocco è cambiata e ha trovato finalmente quello che può essere definito il grande amore. Situazione diversa, invece, per la sua ex Gemma Galgani che a distanza di dieci anni dal suo arrivo in trasmissione, continua a essere alla ricerca dell'uomo della sua vita.

Nel corso di questi anni sono stati tanti i cavalieri che si sono affiancati a Gemma, ma mai nessuno ha finora saputo conquistare realmente il suo cuore, al punto da portarla a lasciare il programma di Canale 5.