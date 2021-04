Aveva deciso di proseguire la sua avventura su L'Isola dei Famosi distaccandosi dal gruppo. Brando Giorgi aveva realizzato la sua capanna su 'playa reunion' con l'intento di emulare il percorso vincente di Raz Degan. Una scelta maturata dopo alcune incomprensioni con i compagni di avventura e che ha finito con l'esacerbare ulteriormente gli animi. Isolato da gran parte del gruppo l'attore non si è perso d'animo ed ha conquistato l'immunità vincendo la prova del fuoco. Il cinquantaquattrenne romano, però, ha indossato la collana del leader solo per poche ore.

Il destino gli ha giocato un brutto scherzo e, dopo essersi ferito ad un occhio, è stato costretto al ritiro. Brando è rientrato immediatamente in Italia per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico dopo il distacco della retina. Nelle ultime ore Giorgi ha tranquillizzato i suoi fan via Instagram Stories: "L'operazione è andata bene, devo stare ancora un po' a riposo ma spero di andare presto in trasmissione per difendermi" - ha dichiarato l'attore facendo riferendo a quanto è accaduto nel corso della sua avventura in Honduras.

Brando Giorgi e Elisa Isoardi costretti ad abbandonare l'Isola per problemi agli occhi

Dopo essersi scontrati nelle prime battute de L'Isola dei Famosi Brando Giorgi ed Elisa Isoardi sono stati costretti ad alzare bandiera bianca a distanza di poche ore per problemi agli occhi.

L'attore è stato il primo ad abbandonare 'playa reunion' dopo che i medici avevano riscontrato la necessità di intervenire d'urgenza per via del distacco della retina.

Subito dopo è toccato alla conduttrice televisiva lasciare la 'palapa' dopo aver provato a restare in gioco con un occhio bendato. "Purtroppo devo tornare in Italia per effettuare ulteriori controlli" - ha riferito l'ex partner di Matteo Salvini nel corso della puntata del 15 aprile del reality show di Canale 5.

Oltre che con la trentottenne di Cuneo Giorgi è entrato in contrasto con Awed, Andrea Cerioli e Ubaldo Lanzo dopo la decisione di voler proseguire in solitudine la sua avventura in Honduras.

L'attore su Instagram Stories: 'Spero di poter andare presto in trasmissione per difendermi'

La tensione è salita ulteriormente alle stelle quando l'attore non si è reso conto che Beppe Braida aveva lasciato 'playa reunion' per motivi personali.

In molti l'hanno accusato di poca sensibilità per non aver salutato il comico con il cinquantaquattrenne che si è difeso affermando di non aver visto il compagno di avventura andare via. Consapevole di essere finito nel mirino di gran parte dei naufraghi Brando Giorgi si è difeso con le unghie ed ha evitato la nomination vincendo la prova leader. L'attore, però, non aveva fatto i conti con la Dea Bendata e la sua avventura su L'Isola dei Famosi si è conclusa anticipatamente per un problema ad un occhio.

Nelle ultime ore il romano è tornato attivo sui social ed ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute. “Scusatemi se sono in occhiali da sole, mi sento un po’ sciocchino ma non è un bel vedere.

L’operazione è andata bene, devo stare a riposo per due giorni ma poi ne avrò ancora per un po’ di tempo. Vi ringrazio siete tanti, mi state dando una grande forza e vi terrò aggiornati. Spero di poter andare presto in trasmissione per difendermi un po’”.