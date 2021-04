Sabato 3 aprile è stata registrata una nuova puntata di U&D, probabilmente l'unica della settimana che si è appena conclusa. Gemma si è ritrovata di nuovo faccia a faccia con Sirius, mentre due coppie che si sono formate nel programma erano ospiti di Maria De Filippi.

Spoiler sull'ultima registrazione di U&D

Contrariamente a quello che accade di solito, questa settimana le anticipazioni di U&D sono centellinate e poco dettagliate. Sul web, comunque, sono disponibili alcuni spoiler di quello che è successo il 3 aprile agli studi Elios, quando tutti i protagonisti del dating-show hanno dato vita a una nuova puntata.

I blog e le pagine Instagram che si occupano del format di Maria De Filippi, fanno sapere che la registrazione di sabato scorso è cominciata come tutte le altre: Gemma a centro studio per un ennesimo chiarimento con un ex.

Galgani ha chiesto e ottenuto un confronto con Sirius, il ragazzo che ha frequentato per qualche mese prima dell'estate scorsa e che ultimamente sembra essersi timidamente riavvicinato a lei. Sebbene Nicola abbia sempre parlato di un rapporto d'amicizia, pare che la dama esiga ancora delle spiegazioni sull'esterna che hanno fatto in questi giorni e sulle frecciatine che ha ricevuto dal giovane nei precedenti appuntamenti.

I tronisti di U&D continuano le conoscenze

Altre anticipazioni che sono trapelate dalla registrazione di U&D del 3 aprile, sono quelle riguardanti i tronisti giovani della trasmissione.

Giacomo pare abbia scelto di uscire per ben due volte in esterna con Martina, lasciando Carolina per un'intera settimana a casa. Dando un'occhiata alle Instagram Stories dell'autrice Raffaella Mennoia, i fan del dating-show sono riusciti a scoprire che la scaletta della puntata che Maria De Filippi ha condotto sabato scorso prevedeva un confronto tra il ligure e la corteggiatrice che ha messo in "stand-by" a favore della rivale.

Anche Massimiliano sta portando avanti un paio di conoscenze, soprattutto quella con la timida ma determinata Eugenia: è con la ragazza, infatti, che il romano ha vissuto un romantico appuntamento lontano dagli studi Elios in questi giorni.

Nessuna informazione, infine, è emersa su Samantha, l'unica protagonista femminile del Trono Classico.

Lunedì 5 aprile U&D non va in onda

Un'altra piccola anticipazione che è stata data da una pagina Instagram che si occupa soprattutto di U&D e dei suoi protagonisti, è quella riguardante il ritorno in studio di ben quattro ex. Due coppie che si sono formate nel dating-show di recente, infatti, sono state ospiti di Maria De Filippi per raccontare cosa è successo tra loro una volta che i riflettori di Canale 5 si sono spenti.

La puntata di U&D che è stata registrata lo scorso 3 aprile, i telespettatori potranno vederla tra qualche giorno. Lunedì 5 aprile il programma che permette a giovani e non di trovare l'anima gemella non andrà in onda. Complice il ponte di Pasqua e Pasquetta, gli addetti ai lavori hanno deciso di sospendere per 24 ore la trasmissione proprio in occasione di questa festività.

Uomini e donne, però, tornerà regolarmente a far compagnia al suo pubblico martedì 6, infatti, i fan assisteranno a un nuovo appuntamento con il format che da oltre vent'anni regala ottimi ascolti a Mediaset, sia nella sua versione "Over" (quella dedicata a dame e cavalieri un po' più adulti) che in quella classica con i tronisti giovani.