Prosegue l'appuntamento del giovedì sera su Rai 1 con la Serie TV Un passo dal cielo 6 con protagonista Daniele Liotti. La nuova stagione si è aperta con un vero e proprio colpo di scena che ha lasciato senza parole i numerosi fan della fiction: la morte di Emma, la protagonista femminile delle ultime due stagioni, interpretata da Pilar Fogliati. Dopo aver coronato il suo sogno d'amore, unendosi in matrimonio con Francesco, Emma non è sopravvissuta al brutto male che da tempo ormai la affliggeva, lasciando così la serie e un grande vuoto nel cuore degli spettatori, delusi per questa decisione degli sceneggiatori.

Emma muore e i fan di Un passo dal cielo 6 sono delusi

In tanti hanno protestato sui social per la scelta di "far fuori" dal cast di Un passo dal cielo 6, la bella Emma, lasciando così a nuove interpreti femminili che piano piano si stanno affermando nel corso delle puntate di questa nuova stagione.

A farsi portavoce delle critiche e delle polemiche è stata una spettatrice che ha scelto di scrivere una lettera ad Alessandro Cecchi Paone sulle pagine della rivista "Nuovo TV", facendo proprio riferimento al fatto di essere delusa di questa decisione del tutto spiazzante di "ammazzare" la protagonista femminile della fiction.

"Sono molto delusa da Un passo dal cielo" ha esordito la fan della fiction, aggiungendo di non gradire la tendenza delle fiction italiane a far morire i personaggi principali, per poi ricominciare di nuovo da capo, con una nuova protagonista femminile e quindi con un'altra storia d'amore.

'Ci sono rimasta male' sbotta una fan

"Io non capisco e le dirò di più: ci sono rimasta male" ha sbottato ancora la spettatrice e fan della fiction con Daniele Liotti, ammettendo di essersi appassionata alle vicende della coppia Emma-Francesco, raccontate nel corso delle ultime due stagioni trasmesse della fiction e per questo motivo ha provato fastidio nel vedere che, in un attimo, è cambiato tutto.

"Sinceramente credo di smettere di guardare questa fiction" ha sottolineato ancora la telespettatrice della fiction del giovedì sera di Rai 1.

La sesta stagione di Un passo dal cielo premiata dagli ascolti

Una polemica condivisa in rete da altri spettatori e fan che non hanno apprezzato la decisione di eliminare Pilar Fogliati dal cast di Un passo dal cielo 6, per lasciare spazio all'ingresso di nuove protagoniste femminili come nel caso di Giusy Buscemi e Aurora Ruffino.

Intanto, però, dal punto di vista auditel la fiction con Liotti, continua ad essere uno dei fiori all'occhiello della programmazione di Rai 1, con una media di oltre 5 milioni di spettatori a settimana e uno share che arriva a toccare la soglia del 22% di share.