Le ultime anticipazioni di Beautiful appena pubblicate sul magazine americano annunciano le novità delle puntate in onda sulla CBC. In particolare Hope sta vivendo un incubo dopo la separazione da Liam conseguente al tradimento con Steffy e la scoperta della vera paternità del bimbo che aspetta la giovane Forrester.

A complicare le cose sarà un delitto che coinvolgerà sia i Forrester e i Logan. Ancora ignoto il nome della vittima, ma pare che tutti i dettagli portino a Vinny. L'amico di Thomas è il responsabile della manomissione del test di paternità al quale si è sottoposta Steffy e, a quanto pare, qualcuno ha voluto che sparisse per sempre.

Nelle nuove puntate che andranno in onda in Usa ad aprile, Hope si precipiterà in ospedale per identificare un corpo, ma di chi si tratta? E soprattutto, perché proprio lei dato che con Vinny non ha molto a che fare? A questo punto, un'altra ipotesi si apre, ovvero che la vittima sia una cara conoscenza della giovane Logan.

La vita di Hope va in pezzi, anticipazioni Beautiful

Ancora una volta, Hope deve trovare tutta la forza per risollevarsi da eventi drammatici. Il tradimento di Liam le ha spezzato il cuore e, nonostante abbia appurato che il bimbo che aspetta Steffy sia di Finn, non se l'è sentita di perdonarlo. Dopo averlo cacciato di casa, ha trovato un po' di conforto al fianco di Thomas, che non ha perso tempo per gettare fango sul suo rivale in amore.

Problemi sentimentali a parte, presto a Los Angeles arriverà il detective Sanchez con il tenente Baker. La loro missione sarà quella di indagare su un misterioso omicidio che si legherebbe alle famiglie Spencer e Forrester. Ad ora i dettagli sono pochissimi e rigorosamente top secret, ma secondo alcune fonti americane Hope conoscerebbe molto bene la vittima.

La giovane Logan si precipita in ospedale

Come raccontano le anticipazioni americane di Beautiful, Wyatt e Bill non potranno stare con le mani in mano e così proveranno a dare la forza a Liam per farlo reagire e combattere per Hope. Spencer junior darà un appuntamento a Hope, ma non si presenterà.

L'assenza di Liam e il suo strano ritardo faranno preoccupare Hope.

Persino Douglas sarà in ansia e chiederà spiegazioni alla sua 'mammina'. Nel frattempo, Brooke si sarà riavvicinata a Ridge, avendo creduto alla buona fede di Thomas, capace di andare contro il suo amico Vinny pur di tutelare la felicità di Steffy.

L'ansia salirà alle stelle quando Hope dovrà precipitarsi in ospedale per identificare un corpo. Evidentemente, gli uomini dell'FBI sospettano che la giovane Logan possa conoscere molto bene la vittima. Dunque, le trame di Beautiful si tingeranno di giallo e Sanchez inizierà a interrogare sia i Forrester che gli Spencer.