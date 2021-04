Le anticipazioni della famosa soap opera Una vita sono ricche di sorprese. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 26 al 30 aprile, Maite e Camino saranno sempre più vicine e in un momento di grande intimità le due si baceranno appassionatamente. In seguito, anche Arantxa e Cesareo si scambieranno un bel bacio, ma saranno sorpresi da Jacinto. Nel frattempo Felicia non si renderà conto delle intenzioni di sua figlia Camino e comincerà a cercargli un fidanzato. Felipe Alvarez Hermoso, invece, prenderà un'importante decisione e chiederà a Genoveva di diventare sua moglie, ma la risposta della donna lo stupirà.

Anticipazioni Una Vita: Maite e Camino si baciano

Nelle prossime puntate di Una Vita, Camino sarà assai turbata per la decisione improvvisa di Maite, così si recherà presso l'atelier della donna per chiedergli spiegazioni riguardo alla sua partenza. Poco dopo le due donne finiranno per baciarsi appassionatamente. Nel frattempo I domestici non vinceranno alla lotteria e sarà così che il loro sogno di diventare ricchi, svanirà in un batter d'occhio. In seguito Arantxa si confiderà con Cesareo, ma durante la conversazione accadrà qualcosa di inaspettato: i due si baceranno improvvisamente, ma in quel momento arriverà Jacinto in soffitta e li sorprenderà.

Felicia cerca un fidanzato per Camino

Bellita avrà un mancamento e perderà conoscenza per molto tempo, dopo l'accaduto il dottore prescriverà alla donna un ricostituente, ma la sua famiglia sarà notevolmente preoccupata e comincerà a temere il peggio.

Nel frattempo Maite e Camino saranno sempre più intime, la pittrice prometterà alla giovane di rimandare il suo ritorno in Francia e di rimanere al suo fianco. Poi Maite chiederà alla giovane di non rivelare a nessuno della loro relazione e di fingere agli occhi degli altri di provare interesse per un ragazzo. Felicia, intanto, sarà desiderosa di trovare un fidanzato per sua figlia, mentre Camino sembrerà addirittura felice per la scelta della madre.

Felipe chiede a Genoveva di sposarlo

Agustina sarà assai turbata dall'arrivo di un misterioso biglietto, poi la donna organizzerà una partenza improvvisa e dirà di dover raggiungere sua sorella per un'emergenza. Nel frattempo Felipe organizzerà una cena romantica per Genoveva, durante la quale chiederà alla donna di sposarlo: la Salmeron, però, rifiuterà la proposta dell'avvocato e affermerà di voler crescere il bambino da sola senza Felipe, all'estero lontano da Calle Acacias.

Successivamente Marcia sarà molto sospettosa di suo marito Santiago, dopo averlo visto parlare con Ursula Dicenta in mezzo alla strada.

Santiago complice di Genoveva

José, Cinta e Arantxa saranno assai in ansia per la salute di Bellita, poi il medico invierà una lettera dove annuncerà che nel sangue della donna è stato trovato qualcosa di molto strano e che potrebbe essere grave. Nel frattempo Marcelina accetterà l'aiuto di Servante e si farà estrarre un dente. Più tardi la speranza di diventare ricchi di Jacinto e Casilda si riaccenderà improvvisamente, poiché i due si renderanno conto che la zia Anita intendeva la lotteria natalizia. Il primo pretendente di Camino, intanto, verrà bocciato immediatamente.

Infine, Genoveva pagherà a Santiago una certa somma di denaro come anticipo e prometterà all'uomo il resto dei soldi, se farà tutto quello che lei ha chiesto. Dopo la richiesta della donna, Santiago non saprà cosa fare e avrà alcuni dubbi, ma alla fine accetterà.