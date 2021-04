Gli spoiler della famosa soap opera Una vita sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 19 al 23 aprile Genoveva sarà stufa delle tante provocazioni di Ursula, così farà di tutto per eliminare la sua rivale, tanto da offrirgli dei soldi per lasciare per sempre Calle Acacias. Nel frattempo Felipe riprenderà conoscenza, dopo essere stato investito da un uomo misterioso, mentre il commissario Mendez continuerà a indagare sulla vicenda. Successivamente Emilio farà una bellissima sorpresa alla sua amata Cinta e gli chiederà di sposarlo.

Spoiler Una vita: Genoveva vuole eliminare Ursula

Nelle prossime puntate di Una vita Genoveva sarà provocata incessantemente da Ursula, ma la donna non si farà intimorire e a sua volta penserà ad un modo per eliminare definitivamente la Dicenta. Nel frattempo il commissario Mendez indagherà riguardo lo scontro avuto tra Felipe e Santiago, così andrà a interrogare Marcia. In seguito l’avvocato si risveglierà e sarà assistito da Genoveva, ma dovrà rimanere in osservazione. Marcelina e Jacinto, invece, saranno convinti che il messaggio della zia Anita sia collegato al numero vincente della lotteria, così cominceranno a cercarlo.

Santiago chiede a Marcia di fornirgli un alibi

Maite cercherà di aiutare Camino a convincere sua madre Felicia a mandarla alla scuola di Belle Arti, ma la donna rifiuterà.

Frattanto Ursula sarà in convento e chiederà di incontrare un confessore. Santiago, invece, chiederà a Marcia di fornirgli un alibi utile per il giorno e l’ora in cui Felipe è stato investito. Poco dopo il commissario Mendez andrà da Santiago e lo porterà via. Jacinto, intanto, acquisterà un biglietto della lotteria e Marcelina pretenderà che un’ipotetica vincita venga divisa per tre, ma Casilda protesterà.

Emilio chiede a Cinta di diventare sua moglie

Camino sì riconcilierà con la madre e metterà da parte il suo malumore, ma all’improvviso Felicia si recherà da Maite per avere alcune spiegazioni. Frattanto Emilio Pasamar prenderà una decisione importante per il suo futuro e chiederà a Cinta di diventare sua moglie. La donna sarà ben felice di sposare il suo amato e anche Josè acconsentirà con gioia all'unione dei due.

Il momento di felicità di Emilio e Cinta, però, verrà rovinato da Bellita. La donna sarà ancora molto ferita per il sospetto tradimento del marito e farà a sua figlia un discorso molto triste e deprimente. Successivamente Santiago verrà arrestato, così Marcia deciderà di mentire per salvare le sorti dell’uomo e gli fornirà subito un buon alibi.

Bellita convinta che Josè la tradisca con Esther

Il commissario Mendez informerà Felipe e Genoveva del fatto che una misteriosa dama di carità si è recata a far visita ad Andrade in prigione sotto falso nome. Dopo il racconto di Mendez, la Salmeron si renderà conto che la donna misteriosa non è altro che Ursula, così penserà subito ad un piano strategico.

In seguito Genoveva convocherà Ursula a casa sua e le offrirà una grossa somma di denaro per lasciare Calle Acacias per sempre, ma lei rifiuterà. Nel frattempo Bellita e Josè saranno ormai ai ferri corti e la donna sarà ancora estremamente convinta che suo marito la tradisca con Esther.

Andrade minaccia Marcia

Felicia incolperà Maite del malessere di Camino, dopo le accuse la pittrice si sentirà assai ferita e deciderà di andarsene da Acacias per sempre. Infine, Marcia andrà a trovare Santiago in prigione, ma sarà aggredita da Andrade: l’uomo la minaccerà e gli dirà che presto sarà libero.