Le anticipazioni della famosa soap opera Una vita sono ricche di sorprese per i fan. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Genoveva dovrà prepararsi ad affrontare un nuovo problema, a causa dell'intromissione della sua rivale Marcia, nella sua storia d'amore con Felipe Alvarez Hermoso. Quest'ultimo si ritroverà conteso tra due donne, entrambe innamorate di lui: Genoveva e Marcia. L'ex fidanzata dell'avvocato, però, non sarà tanto libera di scegliere, dopo aver promesso amore eterno a Santiago e non potrà fare altro che guardare da lontano il suo amato, mentre cerca di rifarsi una vita insieme a Salmeron.

Una vita: Marcia va a trovare Felipe

Nelle puntate di una vita che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Marcia sarà assai in pensiero per il suo amato Felipe, poiché l'uomo ha rischiato la vita, dopo essere stato investito da un'auto. Sarà così che la donna deciderà di andare a trovare l'avvocato per accertarsi delle sue condizioni. Marcia troverà il suo ex fidanzato in via di guarigione: durante l'incontro sarà chiaro che tra Marcia e Felipe ci sia ancora molta passione, tanto che i due non riusciranno a trattenersi e si scambieranno abbracci e carezze varie. Inoltre la donna confesserà a Felipe di non aver mai smesso di pensare a lui: l'avvocato sarà assai commosso dalle parole di Marcia e dirà alla donna di provare le stesse emozioni.

Alvarez Hermoso, inoltre, spiegherà alla sua amata di non poter tornare indietro e di essere obbligato a rimanere al fianco di Genoveva, per adempiere ai suoi doveri, dopo che la donna è rimasta incinta.

Genoveva sorprende Marcia e Felipe

Marcia sarà notevolmente comprensiva nei confronti di Felipe e si renderà conto che anche lei non è libera di scegliere, dopo che suo marito Santiago è rientrato nella sua vita.

All'improvviso, però, l'incontro tra i due innamorati sarà interrotto dall'arrivo di Genoveva, la quale sarà molto turbata di trovare la sua rivale insieme al suo fidanzato. La dark lady caccerà Marcia in malo modo, poi sfogherà tutta la sua rabbia su Felipe e gli rinfaccerà il fatto di essergli stata vicino nel momento del bisogno. Inoltre Salmeron ricorderà all'avvocato che presto diventerà padre di suo figlio.

Alvarez Hermoso farà di tutto per placare l'ira di Genoveva, ma non sarà tanto facile per lui trovare un modo per tranquillizzarla.

Felipe chiede la mano di Genoveva

Felipe penserà di fare una bella sorpresa a Genoveva, così da stupirla e calmarla. Sarà così che l'avvocato chiederà a Salmeron di diventare sua moglie, ma la proposta di nozze non sarà tanto apprezzata dalla donna. Genoveva, infatti, rifiuterà l'idea di un matrimonio basato sulla compassione e sul senso del dovere, poiché avrebbe voluto conquistare davvero il cuore del suo amato Felipe. Quest'ultimo cercherà in tutti i modi di rassicurare la donna e le confesserà di provare profonda stima e tanto affetto per lei. L'avvocato, però, non pronuncerà la parola "amore", ma per Genoveva non sarà una novità.

Dopo le promesse del suo amato, la dark lady cambierà idea e con l'anello al dito accetterà di sposare Felipe.