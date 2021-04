Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, ambientata in un quartiere cittadino di un'imprecisata città della Spagna. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 26 aprile al 2 maggio 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla proposta di matrimonio che Felipe farà a Genoveva, sul ritorno di fiamma di Camino e Maite, sulla gelosia di Rosina per Liberto, sui sotterfugi di Ursula e sul processo di Andrade.

Il malore di Bellita

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che, dopo essersi sentita male nel corso di una discussione con Josè, Bellita si sottoporrà ad una serie di esami per capire la natura del suo malessere. Nonostante ciò, i medici non riusciranno a capire quale malattia affligga la cantante. Dopo aver quasi baciato Marcia, Felipe cercherà di farsi perdonare da Genoveva che, poco dopo, scoprirà di essere incinta. Non riuscendo a resistere ai sentimenti che provano l'una per l'altra, Maite e Camino si baceranno nuovamente, decidendo di tenere segreta la loro relazione amorosa. Per questa ragione, Camino accetterà di vedere nuovi pretendenti, finendo per far credere a Rosina che possa esserci del tenero fra lei e Liberto.

Felipe chiede a Genoveva di sposarlo

Notando la sofferenza di Marcelina, Servando troverà un nuovo modo per guadagnare facilmente asportando denti doloranti. Per riavvicinarsi a Genoveva, Felipe le proporrà di sposarsi per il bene del figlio che aspettano. Non potendo accettare di sposarsi per compassione, la Salmeron risponderà in maniera sorprendente alla proposta di matrimonio dell'avvocato.

Marcia non riuscirà a fidarsi completamente di Santiago soprattutto dopo averlo visto parlare con Ursula, vestita da religiosa. Poco dopo, Santiago andrà a trovare Genoveva per convincerla ad aiutarlo ad elaborare un piano per mandare via la Dicenta da Acacias.

Ursula andrà a trovare Andrade in carcere per chiedergli informazioni su Santiago.

Convinto che Genoveva l'abbia preso in giro, quest'ultimo chiederà al suo avvocato di far visita alla Salmeron senza sapere che quest'ultima lo ha già corrotto. Felipe andrà a trovare per Marcia per informarla che Genoveva è in attesa di un figlio, motivo per il quale non potrà esserci più niente fra di loro. Marcia organizzerà una trappola per smascherare Santiago in modo che tutti si rendano conto che è un impostore. Dopo essere stato invitato da Mendez a prepararsi al meglio per testimoniare contro Andrade, Felipe si recherà in tribunale il giorno dell'udienza e testimonierà contro il criminale, finendo per riscuotere un enorme successo.