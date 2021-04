Arrivano le anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, ambientata in un immaginario quartiere cittadino chiamato Acacias 38. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia da lunedì 19 a sabato 24 aprile 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana verteranno tutte intorno all'arresto di Santiago, alle malefatte ideate da Ursula, al riavvicinamento di Maite e Camino e alla gelosia ossessiva di Bellita nei confronti di Josè.

Mendez interroga Marcia

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che il commissario Mendez trascorrerà diverso tempo nel quartiere, per interrogare Marcia sul litigio fra Felipe e Santiago.

Nel frattempo, l'avvocato si risveglierà in ospedale pur rimanendo sempre sotto osservazione da parte dei medici e di Genoveva che non si allontanerà dal suo capezzale. Convinti che la zia Anita abbia inviato loro un messaggio riguardante i numeri vincenti della lotteria, Jacinto e Marcelina decideranno di iniziare a cercare un biglietto. Margarita metterà in dubbio il comportamento di Josè di fronte a Bellita, spingendola a pensare che il marito le sia infedele. Scossa dalla scoperta, la donna chiederà ad Arantxa di spiare il marito. La domestica equivocherà un comportamento di Josè e si convincerà che il suo padrone stia tradendo la moglie con Esther. Sicura delle sue convinzioni Arantxa racconterà tutto a Bellita che si scaglierà contro il marito fino a sentirsi male e a perdere i sensi davanti a lui.

Ursula rimane scioccata dalle parole di Genoveva

Maite chiederà a Felicia di permettere a Camino di seguire le lezioni di pittura, mentre Ursula rimarrà così sconvolta dalle parole di Genoveva da chiedere una confessione in convento. Poco prima di essere condotto in prigione, Santiago chiederà a Marcia di fornirgli un alibi per evitare che venga condannato.

Poco dopo Mendez lo arresterà e lo condurrà in carcere. Dopo averci riflettuto, Marcia accetterà di mentire per salvare il marito per poi andare a trovarlo in prigione. In quell'occasione, la donna avrà modo di parlare con Andrade che minaccerà di vendicarsi di lei al suo rilascio.

Camino e Maite si baciano

Mendez informerà Felipe e Genoveva che una donna sotto falso nome è andata a far visita a Santiago.

Capendo che la donna potrebbe essere Ursula, la Salmeron la manderà a chiamare per offrirle dei soldi in cambio del suo allontanamento definitivo da Acacias. La Dicenta rifiuterà il denaro, proseguendo i suoi loschi piani. Dopo aver comprato un biglietto della lotteria, Jacinto accetterà di dividere l'eventuale vincita in parti uguali con Marcelina e Casilda. Emilio chiederà a Cinta di sposarlo e la giovane accetterà la sua proposta. Felicia accuserà Maite di essere la causa della tristezza di Camino, facendole decidere di lasciare Acacias. Camino lo verrà a sapere e l'affronterà per sapere il motivo della sua partenza. Nel corso dell'incontro, le due donne si lasceranno trasportare dai loro sentimenti, baciandosi appassionatamente.

Felipe sarà dimesso dall'ospedale e ritornerà a casa dove andrà a trovarlo Marcia per dichiarargli il suo amore. Più tardi, Genoveva si arrabbierà con Marcia dopo averla vista quasi baciare Felipe.