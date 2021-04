Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati su Genoveva, la quale cercherà di fare il possibile per sbarazzarsi della sua nemica Ursula ma non sarà per niente facile. Intanto Salmeron si dedicherà ai preparativi per le sue attese nozze con Felipe e per Marcia sarà un vero e proprio "colpo al cuore" da accettare.

Anticipazioni Una Vita, puntate spagnole: Genoveva offre soldi ad Ursula

Nel dettaglio, le trame spagnole della soap Una Vita, rivelano che Genoveva deciderà di offrire del denaro ad Ursula, chiedendole in questo modo di sparire dalla sua vita e quindi di abbandonare il quartiere definitivamente.

Peccato, però, che la reazione della Dicenta non sarà per niente positiva: non ha alcuna intenzione di sparire da Acacias se prima non porterà a compimento la sua vendetta nei confronti di Genoveva.

Occhi puntati anche su Felipe: in questi nuovi appuntamenti con la soap, l'avvocato verrà dimesso dall'ospedale anche se non è proprio guarito del tutto.

Sta di fatto che Felipe potrà ritornare a casa e le voci in paese cominceranno a girare.

Anche Marcia, infatti, verrà messa al corrente della novità che riguarda il suo ormai ex uomo.

Genoveva organizza le nozze con Felipe: Marcia distrutta

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che Genoveva prenderà in mano le redini della situazione per poter organizzare nei minimi dettagli il suo matrimonio con Felipe.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Proprio per questo motivo, la donna deciderà di mettersi in contatto con il sacerdote che si occuperà della cerimonia nuziale che verrà celebrata ad Acacias.

Marcia scoprirà quello che sta accadendo: l'ex domestica brasiliana si renderà conto che in questo modo sta perdendo per sempre il suo amato Felipe, dato che a breve convolerà a nozze con la perfida Salmeron.

Un durissimo colpo per Marcia, la quale si sentirà distrutta e abbandonata da tutti.

Ursula scopre la verità su Santiago: anticipazioni Una Vita

E poi ancora le trame spagnole della soap, in onda prossimamente anche su Canale 5, rivelano che Ursula si recherà da Genoveva e le dirà apertamente che ormai conosce tutta la verità su Santiago.

Quell'uomo, in realtà è soltanto un impostore e nel caso in cui Felipe lo dovesse scoprire, tornerebbe senz'ombra di dubbio da Marcia. Genoveva, però, non crederà alla versione dei fatti raccontata dalla Dicenta e apparirà fortemente dubbiosa. Come si risolverà al questione tra le due donne spietate donne di Acacias? Lo scopriremo nelle prossime puntate.