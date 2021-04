Un posto al sole, la soap opera napoletana che viene trasmessa su Rai 3, ritornerà in onda con le nuove puntate settimanali dal 19 fino al 23 aprile 2021. Le anticipazioni di questi nuovi episodi rivelano che Michele Saviani farà preoccupare Raffaele Giordano e Silvia Graziani. Ernesto invece riceverà un grave ricatto quando sarà intenzionato a collaborare con Franco Boschi e Nicola, mentre Roberto Ferri affronterà un momento di grande difficoltà per i Cantieri.

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole, puntate al 23 aprile 2021

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, che saranno trasmesse da lunedì 19 a venerdì 23 aprile, rivelano che Rossella cercherà di fare un passo verso i confronti di Patrizio dopo il tradimento amoroso.

Nonostante ciò, in seguito la giovane Graziani e il figlio di Raffaele si allontaneranno sempre di più. Nel frattempo Clara capirà che è stata molto ingenua a fidarsi di Alberto dopo aver avuto un confronto con Barbara.

Alberto sarà obbligato a subire le intromissioni di Filangieri per l’ennesima volta. Gimmy avrà il desiderio di andare a Berlino, tanto che Renato sarà molto dispiaciuto per suo nipote. A questo punto Poggi, dopo aver parlato con Niko e Giulia per trovare una soluzione, avrà in mente un'idea che potrebbe far felice il bambino. Ernesto invece sembrerà finalmente convinto a mettersi dalla parte di Franco e Nicola, ma un grave ricatto potrebbe impedire nuovamente all'operaio di continuare a collaborare con loro.

Raffaele e Silvia preoccupati per Michele: anticipazioni settimanali Un posto al sole al 23 aprile

Le nuove anticipazioni settimanali di Un posto al sole, in onda dal 19 fino al 23 aprile, raccontano che Renato sarà determinato ad accontentare Jimmy con l’aiuto di Giulia: infatti Poggi, in seguito, si preparerà per accompagnare suo nipote a Berlino.

Intanto Ernesto avrà delle forti ripercussioni dopo che si rifiuterà di eseguire gli ordini del piano messo in atto da Pietro Abbate e Biagio. Franco invece comincerà a riflettere su cosa può esserci dietro la questione di Ernesto, mentre Roberto cercherà di evitare il rischio che Cantieri vengano messi sotto sequestro. Nel frattempo Vittorio Del Bue sarà più tranquillo dopo che La nipote di Mariella Altieri partirà per rientrare nel suo paese.

Michele spererà di trovare un nuovo impiego lavorativo in una nuova radio: Raffaele e Silvia saranno molto preoccupati per il giornalista, poiché la sua continua permanenza a casa comincerà a stargli stretta.

Un posto al sole: Boschi continua a indagare

Renato e Jimmy continueranno godersi la loro vacanza a Berlino mentre Niko entrerà in crisi nel momento in cui dovrà occuparsi di un caso delicato, ma in seguito qualcuno correrà in suo aiuto. Intanto Boschi ritornerà ai Cantieri per continuare a indagare, proprio quando Ferri riceve un’altra visita da Pietro. Per finire Guido sarà felice del ritorno a Napoli di Speranza, tanto che la metterà in guardia riguardo alla bugia che ha detto alla sua famiglia, mentre Samuel vedrà ancora la giovane in modo insolito.