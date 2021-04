Prossimamente su Canale 5 andrà in onda il finale di serie di DayDreamer, la produzione turca che vede come protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir. Sarà una chiusura dove finalmente si potrà celebrare il lieto fine tra Can e Sanem, che dopo aver avuto mille problemi, come l'essersi separati per un anno e la perdita di memoria di Can, riusciranno finalmente a coronare il sogno d'amore con il matrimonio.

Can chiede la mano di Sanem con il rituale del caffè turco

La storia d'amore tra Can e Sanem avrà il suo lieto fine. Dopo tante peripezie, che li hanno portati a stare lontani per più di un anno, Can ha chiesto nuovamente a Sanem di diventare sua moglie.

La ragazza ha detto sì e finalmente questa sarà la volta buona. Prima di convolare a nozze, però, la giovane ha chiesto al fidanzato di seguire ciò che la tradizione turca detta, ovvero chiedere a papà Nihat la sua mano attraverso il rituale del caffè turco.

Per questo motivo Can si presenterà a casa Aydin con fiori e cioccolatini e al rituale saranno presenti tutti: Emre, Leyla, CeyCey, Muzaffer, Melahat e Mihriban. Sarà proprio quest'ultima ad accompagnare Can per la proposta, visto che in città non sono presenti i suoi genitori.

Nihat concede la mano di Sanem

Sanem, come tradizione vuole, dovrà preparare il caffè per tutti i presenti e mettere del sale al posto dello zucchero nella tazzina di Can.

Quando Mihriban chiederà a Nihat di concedere a Can la mano di Sanem, l'uomo lascerà tutti con il fiato sospeso, in quanto si bloccherà senza dare una risposta, ma alla fine acconsentirà.

I due ragazzi si metteranno l'anello al dito unito dalla kurdela, un nastro rosso che per sancire il matrimonio della coppia dovrà essere tagliato dal membro anziano della famiglia della sposa.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nihat, così, taglierà il nastro e i due saranno pronti a convolare a nozze.

Can e Sanem saranno genitori di tre gemelli

Can e Sanem si sposeranno in maniera molto intima, con affianco la loro famiglia e gli amici della Fikri Harika. I due, dopo la celebrazione del matrimonio, si appresteranno ad affrontare il viaggio in barca che avevano progettato per tanto tempo e i loro affetti più cari andranno a salutarli al molo.

Nella storyline, poi, ci sarà un salto temporale. Si vedrà Sanem in ospedale, con un pancione molto grande e in pieno travaglio. La ragazza, infatti, è rimasta incinta di tre gemelli e le contrazioni saranno talmente forti che non farà altro che incolpare Can per l'accaduto.

Il finale di serie vedrà Can e Sanem, dopo anni, nella loro casa insieme ai loro tre bambini. Dopo tanti momenti di sofferenza e disperazione, finalmente per la coppia arriverà il lieto fine che la ragazza ha sempre sognato.