Gli spoiler della soap opera Una vita sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente anche in Italia, Genoveva Salmeron sarà ormai convinta di aver conquistato il cuore di Felipe, ma la donna dovrà fare i conti con alcuni imprevisti.

Dopo che Marcia è uscita di scena, infatti, Felipe ha intrapreso una relazione alquanto seria con la dark lady di Acacias. Quest'ultima, però, durante uno degli ultimi incontri d'affari con Santiago, tradirà Felipe. Successivamente Genoveva, con grande sorpresa, scoprirà di essere incinta: la donna avrà sin da subito un forte dubbio e non sarà sicura di chi sia il padre del bambino.

Genoveva tradisce Felipe con Santiago

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Genoveva incontrerà Santiago per parlare d'affari, ma la conversazione a un certo punto prenderà una piega diversa. La donna deciderà di concedersi a Santiago, in cambio del silenzio e di una futura collaborazione. I due cederanno alla passione, per Santiago non si tratterà soltanto di affari, anzi l'uomo proverà una vera attrazione per la Salmeron.

Nel frattempo la storia d'amore tra Genoveva e Felipe procederà a 'gonfie vele', la donna penserà di aver fatto breccia nel cuore dell'avvocato una volta per tutte. In seguito la dark lady farà una bella scoperta, ma la novità potrebbe creare dei problemi al suo amore nascente.

Salmeron scopre di aspettare un bambino

Genoveva scoprirà di essere incinta e annuncerà subito la bella notizia al suo amato Felipe, ma l'uomo non reagirà molto bene, anzi risponderà con freddezza e sembrerà molto stupito. L'avvocato comincerà a pensare alla propria reputazione e al suo onore da difendere. Inoltre, Alvarez Hermoso avrà paura di essere giudicato male dalla società, poiché Genoveva non è sua moglie e, nell'epoca in cui vivono, i primi del Novecento, è considerato uno scandalo avere un figlio fuori dal matrimonio.

Felipe non saprà cosa fare, così chiederà un consiglio al suo amico Liberto: secondo l'uomo la soluzione migliore sarebbe quella di sposare Genoveva il prima possibile. Felipe ascolterà il suo amico, ma non sarà per niente convinto della sua idea, soprattutto perché lui è innamorato di Marcia e non di Genoveva, nonostante sia incinta.

Il bambino che aspetta Genoveva potrebbe essere di Santiago

Felipe farà di tutto per trovare una soluzione, ma sarà del tutto ignaro di un fatto molto importante: il bambino che aspetta Genoveva potrebbe non essere suo, ma di Santiago. Non ci vorrà molto prima che Genoveva si renda infatti conto della possibilità che suo figlio possa infatti essere di Santiago e non di Felipe.

La donna sarà notevolmente disperata e ripenserà al giorno in cui si è concessa a Becerra e sarà dilaniata dal dubbio che l'uomo possa essere il padre del suo bambino. Genoveva, però, sarà pronta a tutto pur di coronare il suo sogno d'amore con l'avvocato e non si rassegnerà tanto facilmente.

Intanto accadrà qualcosa di inaspettato: Felipe avrà un brutto incidente, l'uomo verrà investito e finirà in coma.

A indagare sul caso dell'avvocato sarà il commissario Mendez, in seguito l'uomo insieme alla sua squadra si recherà a casa di Santiago per arrestarlo: Becerra verrà accusato di tentato omicidio nei confronti di Felipe.