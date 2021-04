Una delle protagoniste dello sceneggiato iberico Una vita nei prossimi episodi italiani vivrà dei momenti abbastanza difficili a causa della defunta Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). A trovarsi nei guai sarà Marcia Sampaio (Trisha Fernández), visto che finirà in carcere con l’accusa di aver ucciso la storica darklady di Acacias 38. Ogni prova che il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) avrà tra le mani purtroppo sembrerà incastrare la fanciulla di colore. A fare il possibile per far tornare in libertà Marcia sarà Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) rifiutandosi di abbandonare il caso quando la sua promessa sposa Genoveva Salmeron (Clara Garrido) lo inviterà a farlo.

Purtroppo l’avvocato non riuscirà a convincere Mendez a rilasciare la brasiliana, poiché la stessa dovrà fare il suo ingresso in tribunale e se risulterà essere veramente l’assassina di Ursula andrà incontro a una condanna.

Una vita, spoiler: Felipe prende le difese di Marcia

Le anticipazioni riguardanti ciò che accadrà nelle puntate in programma su Canale 5 tra qualche settimana, svelano che Ursula perderà la vita per mano di Santiago: quest’ultimo si macchierà le mani di sangue dopo aver stretto un accordo con Genoveva in cambio di soldi che potrà usare per lasciare Acacias 38 con Marcia. Il brasiliano inoltre prometterà a Salmeron di non far sapere a Felipe che potrebbe essere lui il padre della creatura che lei porta in grembo.

Nonostante tutto andrà secondo i piani, Becerra non potrà abbandonare il quartiere iberico poiché proprio il giorno della partenza il commissario Aurelio Mendez metterà piede nella pensione di Servante e Fabiana per arrestare Marcia: quest’ultima verrà accusata di essere coinvolta con il decesso di Ursula, poiché accanto al cadavere della darklady verrà rinvenuto un suo fazzoletto.

Felipe prenderà subito le difese di colei che non ha smesso di amare, anche se Genoveva farà di tutto per convincerlo ad affidare l’incarico all’avvocato Javier Velasco. Sampaio dopo aver trascorso alcuni giorni dietro le sbarre del carcere si ricorderà di aver perso il suo fazzoletto durante l’ultima discussione avuta con Salmeron.

Alvarez Hermoso sospetta di Genoveva, la sorte di Marcia è affidata a un giudice

A questo punto la fanciulla di colore si confiderà con Alvarez Hermoso: quest’ultimo non sapendo come sono andate realmente le cose inizierà a sospettare che a far arrestare Marcia potrebbe essere stata Genoveva. I telespettatori avranno modo di apprendere cos’è successo davvero tramite un flashback, in cui si vedrà Ursula quando era ancora viva impossessarsi dell’indumento di Marcia.

A complicare la situazione per Sampaio sarà anche una lettera scritta da Dicenta. Intanto Mendez farà sapere a Felipe che la sua ex fidanzata rischia di essere condannata: a decidere la sorte della fanciulla sarà il giudice. Infine Alvarez Hermoso riuscirà a farsi dare dall’amico 48 ore di tempo per poter trovare una soluzione.