La popolare soap opera di origini turche DayDreamer - le ali del sogno anche se tra qualche mese saluterà il pubblico italiano in maniera definitiva poiché manca poco alla conclusione, continua a mantenere viva la curiosità dei fan. Gli spoiler relativi a ciò che succederà nell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il 28 aprile 2021, annunciano che Mevkibe Aydin (Özlem Tokaslan) tenderà una trappola al genero Can Divit (Can Yaman) per fargli bere l’intruglio utilizzato per far tornare la memoria a chi soffre di amnesia.

Dopo essersi mostrato ancora una volta titubante, il fotografo non avrà altra scelta oltre a quella di assaggiare il famoso infuso dopo aver cenato a casa della disperata fidanzata Sanem (Demet Özdemir), che purtroppo ai suoi occhi continuerà ad apparire come una perfetta sconosciuta per non avere alcun ricordo dei suoi ultimi due anni di vita.

Can quindi vista l’insistenza di Mevkibe accetterà la sua proposta, anche se sarà molto impegnato con una campagna pubblicitaria.

DayDreamer, anticipazioni del 28 aprile: Mevkibe invita Can a cenare a casa sua

Nel corso della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 mercoledì 28 aprile 2021 a partire dalle ore 16:45 circa come sempre, Mevkibe ancora assalita dai sensi di colpa non mollerà la presa su Can. La signora Aydin sarà decisa a fare qualsiasi cosa, per riuscire a convincere il fotografo a bere il tè cosiddetto miracoloso per chi perde la memoria e preparato con la complicità dell’amica Melahat (Feri Baycu Güler). Dopo i diversi tentativi di Muzaffer (Cihan Ercan), Sanem e Ceycey (Anıl Çelik) per far cambiare idea a Can, la moglie di Nihat inviterà il genero a cena a casa sua.

Il primogenito di Aziz accetterà l’invito della suocera e la serata inizialmente sembrerà svolgersi in modo tranquillo e sereno. A questo punto Mevkibe troverà il momento adatto per attuare il suo piano, ovvero quello di far assaggiare a Can lo strano infuso dal sapore disgustoso.

Can si adegua alla volontà di Mevkibe, Nihat si sente male dopo aver assaggiato per sbaglio il tè preparato dalla moglie

Mentre Can sarà alle prese con un progetto di lavoro molto importante, la signora Aydin coglierà l’occasione al volo per spingerlo a bere il tè: il fotografo anche se sarà incerto finirà per adeguarsi alla volontà della madre di Sanem.

Nonostante ciò però a causa di una serie di imprevisti un bicchiere dello speciale infuso rimasto verrà bevuto inconsapevolmente da Nihat (Berat Yenilmez): quest’ultimo avrà subito degli effetti indesiderati, visto che inizierà a recitare la telecronaca di una partita di molti anni fa sino a sentirsi male.