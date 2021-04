Continuano a essere ricche di tensione e colpi di scena le avventure dello sceneggiato di origini spagnole Una vita. Nel corso degli episodi che occuperanno Canale 5 tra qualche settimana, Santiago Becerra (Aleix Melè) scatenerà la sua ira contro Genoveva Salmeron (Clara Garrido), non appena la sua amata Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di essere coinvolta con la misteriosa morte dell’ex istruttrice Ursula Dicenta (Montse Alcoverro).

Il brasiliano costringerà la darklady a fare il possibile per consentire alla brasiliana di essere scagionata.

Una vita, trame: Felipe si presenta in commissariato per difendere Marcia

Le anticipazioni sulle prossime puntate italiane della telenovela nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, raccontano che Ursula passerà a miglior vita dopo essere caduta in una trappola organizzata da Santiago e Genoveva per sbarazzarsi di lei. Becerra dopo aver messo fine all’esistenza di Dicenta si renderà conto di poter essere il padre della creatura che Salmeron aspetta: quest’ultima si vedrà costretta a far avere i soldi promessi all’uomo quando hanno stretto l’accordo per uccidere Ursula. Purtroppo il brasiliano non potrà lasciare la Spagna, poiché la sua amata Marcia verrà arrestata non appena un suo fazzoletto verrà ritrovato accanto al cadavere di Ursula.

A prendere le difese della fanciulla di colore ci penserà l’avvocato Felipe (Marc Parejo), dopo aver ottenuto il consenso di Santiago. Alvarez Hermoso a questo punto si presenterà al comando di polizia ed esigerà che Marcia venga interrogata dal commissario Aurelio Mendez (David García-Intriago) soltanto in sua presenza. Nel contempo quest’ultimo anche se non gradirà l'intervento dell’amico darà l’impressione di non credere che la brasiliana sia veramente l’assassina di Dicenta.

Becerra deciso a riavere al suo fianco Marcia, Genoveva minacciata

Successivamente Becerra sarà deciso a fare qualsiasi cosa per riavere al suo fianco Marcia, proprio adesso che aveva accettato di rimanere con lui nonostante le abbia confessato di aver messo piede ad Acacias 38 con una falsa identità: il brasiliano per tale motivo vorrà farla pagare a Genoveva.

Santiago non perderà tempo per minacciare Salmeron puntandole un coltello alla gola: in tale circostanza l'uomo si dirà disposto a uccidere la darklady con le sue stesse mani se non farà tornare in libertà la fanciulla di colore.

Infine Genoveva dopo aver sottolineato a Becerra che in realtà preferiva che lui lasciasse il quartiere con Marcia, si impegnerà per capire per quale motivo la sua rivale in amore sia finita in prigione.