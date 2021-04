Cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Le anticipazioni spagnole raccontano che la relazione tra Camino e Maite verrà interrotta bruscamente. Felicia, pur di mettere a tacere i pettegolezzi sulla figlia, la costringerà a sposare Ildefonso, un militare che a sua volta nasconde un grande segreto.

Intanto si avvicinano le nozze di Felipe e Genoveva, che è riuscita a ingannare l'avvocato facendogli credere di aspettare un bambino da lui, quando in realtà è di Santiago. Prima di questo evento però, ci sarà un evento epocale nella soap: la morte di Ursula: la ex istitutrice perderà la vita per mano di Genoveva e Santiago in un freddo campo innevato.

A finire in carcere sarà però Marcia, l'unica sospettata. Un evento inaspettato ribalterà di nuovo tutte le carte in tavola.

Camino è certa che Felicia abbia fatto arrestare Maite

Felicia ha sempre fatto di tutto per la felicità dei suoi figli, anche a costo di sacrificarsi. La donna però non riesce ad accettare la relazione tra Camino e Maite e si metterà in mezzo per far sì che le due si separino per sempre. La giovane Pasamar non avrà altra alternativa se non quella di sposare Ildefonso, ma con la morte nel cuore. Quando Maite tornerà ad Acacias, Camino capirà di non poter fare a meno di lei.

Le due amanti progetteranno di fuggire in Francia, ma il destino remerà loro contro. Maite infatti verrà raggiunta da alcune guardie e portata in prigione.

Camino affronterà sua madre, convinta che sia stata proprio lei ad aver denunciato la sua amata: Felicia negherà inutilmente.

Marcia interrompe le nozze di Felipe e Genoveva

Nelle prossime puntate di Una Vita, Marcia verrà arrestata con l'accusa di aver ucciso Ursula. C'è però una persona che potrebbe mettere nei guai i reali colpevoli, ovvero Andrade.

Quando Santiago verrà a sapere che la moglie ha chiesto di incontrare il suoi ex protettore, si sentirà mancare.

A quel punto, Santiago penserà a un modo per salvarsi la pelle e non finire dietro le sbarre. Sapendo quanto Marcia ami Felipe, le prometterà di aiutarla se non dirà nulla su quanto scoperto grazie alla confessione di Andrade.

Santiago farà dunque un abile doppio gioco, fingendo di lasciare libera Marcia. Le donerà una cavallo con il quale potrà raggiungere in poco tempo la chiesa nella quale si sta celebrando il matrimonio di Felipe e Genoveva. L'ingenua Sampaio non ci penserà due volte e si dirigerà a gran carriera nella piazza di Acacias.

Marcia entrerà in chiesa mentre Felipe e la sua promessa sposa stanno per pronunciare le rispettive promesse nuziali, ma non farà in tempo a fermare la cerimonia. Un malore le farà perdere i sensi e quando riprenderà conoscenza l'avvocato e Genoveva saranno già ufficialmente marito e moglie.