È passato poco tempo da quando Claudio e Sabina si sono scelti davanti alle telecamere di Uomini e donne. A distanza di neppure due mesi da quel giorno, i due hanno ufficializzato la loro rottura tramite i social network o rilasciando dichiarazioni alle riviste di Gossip. Il cavaliere ha etichettato l'ormai ex compagna come una persona troppo pesante e gelosa, tant'è che ha deciso di lasciarla dopo aver assistito ad alcune sue scenate per futili motivi.

I motivi della rottura tra i due ex di Uomini e Donne

Quella che sembrava essere una bella storia d'amore, non ha resistito all'impatto con la vita quotidiana, quella lontana dai riflettori della televisione.

Neppure due mesi dopo essersi fidanzati negli studi di Uomini e Donne, Claudio e Sabina si sono detti addio non senza rancori.

Cervoni ha rilasciato un'intervista ad una rivista di gossip per confermare la fine dell'idillio con la dama del Trono over che ha scelto pochissimo tempo fa, quella con la quale non è riuscito a trovare un punto d'incontro quando le luci della ribalta si sono spente.

"Ho percepito troppa gelosia da parte sua. Io non le ho mai rotto le scatole per i messaggi che le mandavano dai follower. Lei se mi arrivava una mail provava a controllarmi il telefono", ha raccontato l'ex cavaliere al settimanale che ha raccolto il suo sfogo.

"Era pesante", ha aggiunto il romano nel descrivere le problematiche che sono nate tra lui e Ricci una volta terminata l'esperienza nel dating-show di Maria De Filippi.

Le accuse all'ex dama di Uomini e Donne

Claudio ha spiegato di aver vissuto un periodo particolare, di essersi volontariamente allontanato da tutti per mettere in ordine le idee, ma Sabina non avrebbe rispettato questa sua esigenza.

L'ex volto di Uomini e Donne ha raccontato che la romana avrebbe fatto di tutto pur di contattarlo, come presentarsi sul suo posto di lavoro o chiamare il fratello per avere notizie.

"Lei non mi faceva stare bene. Ti aggredisce, è irruente, e non ce l'ho fatta più", ha aggiunto Cervoni.

Il cavaliere del Trono over ha ammesso di essere stato lui il primo a volersi allontanare dalla donna che ha scelto in televisione, la stessa che oggi descrive come una scocciatura.

Il percorso dell'ex coppia a Uomini e Donne

Dopo aver reso pubblici i motivi che hanno portato alla fine della sua storia d'amore con Sabina, Claudio ci ha tenuto a precisare: "L'ho lasciata io".

Insomma, la coppia che si è formata negli studi di Uomini e Donne meno di due mesi fa, si è già separata: stando a quello che ha raccontato Cervoni, sarebbe stato proprio lui a mettere fine alla relazione dopo aver visto dei lati del carattere della dama che non gli andavano bene.

Ricci non si è ancora esposta per commentare le dichiarazioni dell'ex fidanzato sul loro rapporto, ma non è da escludere che possa decidere di farlo al più presto soprattutto per difendersi dalle accuse che lui le ha fatto pubblicamente (come quella di essere una persona gelosa e pesante).

La conoscenza tra Claudio e Sabina è iniziata alcuni mesi fa davanti alle telecamere del Trono over, ma non è sempre stata idilliaca. Il romano ha provato ad allontanarsi dalla donna più volte dopo aver ammesso di non provare il suo stesso sentimento, ma alla fine è stato l'istinto a vincere sulla ragione.

I due si sono scelti nel modo classico, ovvero a centro studio e sotto una cascata di petali rossi. La storia, però, non è durata e oggi il cavaliere rimprovera all'ormai ex fidanzata di non essere stata in grado di rispettare i suoi spazi e il momento no che ha vissuto di recente.