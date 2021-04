Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno lasciato Uomini e Donne insieme da due mesi. Durante un'intervista esclusiva per il magazine della trasmissione, l'ex dama del dating show di Maria De Filippi ha rivelato che la relazione con il compagno ha subito una battuta d'arresto a causa di Armando Incarnato. Roberta ha raccontato di avere sentito il cavaliere partenopeo, ma di non averlo visto, chiedendo a Riccardo di non raccontare l'accaduto alla redazione del programma di Canale 5, ma il suo fidanzato non ha mantenuto l'accordo con la compagna e hanno avuto una forte discussione.

Di Padua ha rivelato di non riuscire a sopportare più come prima i difetti di Guarnieri.

Uomini e Donne: Roberta sente Armando e lo confida a Riccardo

Roberta ha raccontato come sta proseguendo la sua relazione con Riccardo fuori dagli studi di Uomini e donne. Di Padua ha confidato che il rapporto con Guarnieri ha subito una battuta d'arresto, anche se al momento sono ancora una coppia. Il rapporto fra i due ex single del parterre di Maria De Filippi è stato messo in crisi da Armando Incarnato. L'attore napoletano, infatti, avrebbe chiamato Roberta il giorno della scelta e, per trasparenza, Di Padua avrebbe informato Riccardo della telefonata, ma ha specificato che avrebbe deciso di non vedere il cavaliere, dichiarando: ''Ho raccontato a Riccardo che Armando e io ci eravamo sentiti, che lui mi aveva chiesto di vederci e che avevo rifiutato perché non aveva senso farlo''.

Roberta chiede a Riccardo di non dire alla redazione di Uomini e Donne della telefonata

Roberta, dopo aver scelto di non vedere Incarnato, ha chiesto al suo compagno di non raccontare alla redazione di Uomini e Donne l'accaduto. Di Padua, a tal proposito, ha dichiarato: ''Avevo chiesto a Riccardo di non dirlo a nessuno, e non perché avessi qualcosa da nascondere (la redazione ha sempre saputo che in amicizia io e Armando ci sentivamo), ma perché volevo che il momento della scelta fosse solo nostro''.

Riccardo confida alla redazione di Uomini e Donne che Armando e Roberta si sono sentiti

Nonostante il desiderio di Roberta di non far trapelare dettagli sulla telefonata con Armando, Riccardo ha rivelato alla redazione di Uomini e Donne la cosa. Di Padua ha raccontato di aver litigato con il compagno, confidando: ''Sono esplosa e abbiamo avuto una forte discussione''.

Il rapporto fra l'ex dama di Cassino e l'ex cavaliere pugliese si è incrinato in seguito a questo episodio, anche se, al momento, Riccardo e Roberta sono ancora una coppia. Di Padua ha dichiarato: ''Quei suoi difetti caratteriali che prima riuscivo a tollerare ora non li sopporto molto''.