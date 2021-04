Il 2 aprile andrà in onda su Canale 5 l'ultimo appuntamento settimanale con Uomini e donne. Stando alle anticipazioni, protagonista sarà ancora una volta Gemma Galgani, la quale confesserà di essere uscita con il suo ex Nicola Vivarelli. Tra i due solo una uscita amicale, per chiarire alcune cose rimaste in sospeso durante la loro precedente frequentazione. Per la dama torinese arriverà poi una nuova delusione. Il cavaliere Roberto, su cui aveva messo gli occhi, le dirà chiaramente di non essere interessato a lei.

Anticipazioni U&D, Nicola e Gemma si rivedono ma solo in amicizia

Gemma Galgani sarà protagonista della puntata odierna di Uomini e donne, e che, come di consueto, terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 a partire dalle 14:45. Dalle anticipazioni apparse sul web, si viene a sapere che Tina non sarà presente in studio ma in video collegamento da casa. Ciò stante, la puntata vedrà al centro la sua 'rivale' storica Gemma, la quale confesserà di aver rivisto Nicola Vivarelli. Dopo le discussioni avvenute nelle precedenti puntate, i due avranno deciso di uscire insieme, ma lo avranno fatto solo per chiarire alcune cose rimaste in sospeso tra loro e facenti riferimento al periodo prima dell'imbarco di lui di tre mesi fa.

Uomini e donne, Gemma Galgani mette gli occhi su Roberto

Anche Nicola Vivarelli terrà a precisare che i due si saranno incontrati solo per amicizia. Gemma, nel corso della nuova puntata di Uomini e donne, confesserà di aver provato delle forti emozioni nel rivederlo e racconterà di aver trascorso con lui dei bei momenti in ricordo dei vecchi tempi.

Dalle parole di Gemma, sembrerà che la dama non abbia ancora dimenticato il 26enne e questo scatenerà la reazione di Tina, in collegamento video da casa. L'opinionista infatti, troverà assurdo che Galgani punti ancora ad un ragazzo che potrebbe essere suo nipote. Archiviato il capitolo Gemma-Nicola, si passerà a parlare del cavaliere Roberto. Quest'ultimo, nonostante stia conoscendo Isabella, avrà incontrato anche Gemma la sera prima.

Per la dama torinese a questo punto, arriverà una nuova batosta. Dando uno sguardo alle ultime registrazioni infatti, Roberto sarà molto chiaro con Gemma e le dirà che tra loro potrà esserci solo un'amicizia.

U&D, puntata 2 aprile: Gemma in lacrime dopo il rifiuto di Roberto

Un nuovo di due di picche per Gemma la quale ci resterà parecchio male. La dama non riuscirà a trattenere le lacrime e sembrerà sconfortata visto che ultimamente si ritrova a ricevere solo dei rifiuti. Nella puntata di oggi 2 aprile, dovrebbe tornare al centro dello studio anche Armando Incarnato, il quale avrà cominciato ad uscire con Angela, la dama che sino all'altro giorno frequentava il cavaliere Luca. Come starà procedendo tra loro?

Per scoprirlo non resta che seguire l'appuntamento con Uomini e donne in onda questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14:45.