Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 10 al 14 maggio 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Alberto Palladini che si ritroverà senza lavoro mentre Roberto Ferri continuerà ad essere in una delicatissima posizione per quanto riguarda la sua attività ai Cantieri. Franco, invece, non si arrenderà e porterà avanti le sue indagini al punto da ritrovarsi in pericolo.

Franco continua ad indagare: anticipazioni Un posto al sole 10-14 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse fino al 14 maggio 2021, rivelano che dopo un confronto con Iodice, Franco prenderà in considerazione l'ipotesi di continuare a sorvegliare il misterioso Pietro Abbate.

Chi è davvero quell'uomo e cosa nasconde?

Intanto Alberto Palladini si troverà a dover fare i conti con una difficilissima situazione. L'uomo, infatti, ha perso il lavoro dopo essere stato licenziato da Barbara e, come se non bastasse, si ritroverà anche messo sotto pressione da Clara per gli alimenti che non le ha ancora versato.

Una situazione decisamente insostenibile per Alberto che a questo punto si impegnerà con tutto se stesso per poter ottenere di nuovo il suo lavoro.

I piani di Roberto Ferri non vanno nel verso giusto

E poi ancora le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole al 14 maggio 2021, rivelano che Franco si convincerà di essere entrato in possesso di clamorosi indizi legati alla morte di Ernesto.

Proprio per questo motivo, l'uomo vorrebbe ottenere giustizia a tutti i costi ma verrà frenato in tempo da Roberto Ferri, che vuole portare avanti la trattativa con Pietro Abbate.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della soap opera di Rai 3 rivelano che i piani di Roberto non andranno nel modo sperato.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il mancato accordo per la vendita dei terreni dei Cantieri finirà per rendere tutto ancora più complicato.

Franco in pericolo, Silvia delusa: anticipazioni Un posto al sole al 14 maggio

Franco, invece, continuerà ad indagare: l'uomo non ha alcuna intenzione di arrendersi e intende far emergere tutta la verità. Franco, però, non sa che si trova in pericolo.

Occhi puntati anche sulla coppia composta da Silvia e Michele: gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole dal 10 al 14 maggio rivelano che i due proveranno a rimettere in piedi le redini del loro rapporto ma non sarà facile.

Silvia, infatti, apparirà sempre più avvilita da questa situazione e finirà per sfogarsi con Ornella, che diventerà la sua confidente.