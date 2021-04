È tempo di novità e di nuovi progetti per Giorgio Manetti, il celebre ex cavaliere di Uomini e donne, che per anni è stato uno dei volti celebri della trasmissione di Maria De Filippi. Il "gabbiano" toscano si fece notare soprattutto per la sua tormentata storia d'amore con la dama torinese Gemma Galgani: un amore fatto di numerosi alti e bassi, ma che alla fine non ha dato i suoi frutti. Dopo aver deciso di dire addio alla trasmissione, Giorgio si è reinventato e in queste ore ha annunciato ai fan social il suo debutto ufficiale nella moda con un nuovo brand tutto suo.

Il debutto di Giorgio Manetti nella moda: l'ex di Gemma presenta il suo brand

Dopo settimane di attesa, in cui ha tenuto i suoi numerosi fan social "sulle spine", Giorgio Manetti ha svelato la nascita del suo primo brand di moda chiamato "Giorgio4u", che si occuperà della produzione di accessori in vera pelle, realizzati con gli scarti del pellame che sarebbe stato buttato via e che al contrario, verrà utilizzato con la speranza di poter ridurre gli sprechi.

"Da stasera sarò io a fare un regalo a voi" ha annunciato l'ex protagonista di Uomini e donne a tutte le persone che lo seguono, rivelando loro che intende mandare dei regali personalizzati a dei fortunati fan.

"Vi porterò un'emozione, come promesso, senza alcun costo" ha ammesso Giorgio, per la gioia delle sostenitrici che potrebbero ricevere direttamente a casa un regalo da parte del "gabbiano".

Il prossimo Natale, l'ex volto di Uomini e donne debutterà anche al cinema come attore

Ma le sorprese per Giorgio non sono finite qui, dato che qualche giorno fa ha annunciato di essere impegnato anche sul set di un film dal titolo "Uno strano weekend al mare" e quindi debutterà anche come attore. La pellicola viene girata in Toscana e sarà rilasciata al cinema durante il prossimo periodo natalizio.

E così mentre Giorgio Manetti ha voltato pagina e si è dedicato a nuovi progetti professionali, la sua ex fidanzata Gemma Galgani continua a cercare il "grande amore" della sua vita nello studio della trasmissione di Canale 5.

Gemma Galgani potrebbe essere sostituita a Uomini e donne

Ad oggi, infatti, Gemma è ancora una delle protagoniste indiscusse del dating show sentimentale di Maria De Filippi, ma proprio nelle ultime ore si è vociferato che la padrona di casa starebbe pensando a delle sostitute in grado di prendere il posto della Galgani.

Tra queste ci sarebbe la dama Isabella Ricci, che in queste prime settimane di partecipazione al programma ha fatto breccia nel cuore di diversi cavalieri. facendosi notare soprattutto per il suo stile e il suo charme che la rendono una donna fine ed elegante.