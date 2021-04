Mentre Diletta Leotta dava vita ad uno sfogo fiume pubblicato sul suo profilo Instagram per difendersi da quello che lei stessa ha definito "giornalismo-spazzatura", una nuovo foto con la conduttrice sportiva protagonista veniva pubblicata dal settimanale 'Oggi'. Il volto di punta di DAZN è stata paparazzata mentre bacia Ryan Friedkin, il rampollo americano figlio del patron della Roma. Cosa penserà Can Yaman di questo bacio, definito dal giornale addirittura 'feroce'? La storia tra Diletta e l'attore turco potrebbe dunque complicarsi, ad ogni modo sempre secondo quanto riportato su Oggi, lo scatto in questione risalirebbe allo scorso 20 dicembre.

Il bacio tra Diletta e il rampollo della famiglia Friedkin

Dagospia ha dato per certo che Diletta ha un flirt con Friedkin Junior, ma la diretta interessata ha smentito la voce con una dichiarazione affidata al suo profilo Instagram, cosa che finora non aveva mai fatto, come se stavolta la cosa la ferisse più dei frequenti Gossip sul suo conto. Ma poi il nuovo scoop di Oggi ha posto la conduttrice in una posizione ancora più scomoda: un bacio appassionato con un uomo. E non si tratta del suo fidanzato Can Yaman, ma dello stesso ragazzo che Diletta ha ammesso di aver incontrato un paio di volte per un aperitivo ma in amicizia. Il nome in questione è quello di Ryan Friedkin, a conferma che Dagospia avrebbe dato l'informazione giusta.

La situazione è intricata: il baco risalirebbe alla fine dello scorso dicembre, quando le cose con Can sembravano andare bene mentre la notizia del flirt è recente. Recenti sono anche le voci di una presunta crisi con l'attore turco che è tornato attivo su Instagram dopo un periodo di silenzio, ma la foto pubblicata lo vede da solo, così come da solo si è recato in Turchia.

Sembrerebbe la trama non troppo semplice di una soap di cui Yaman potrebbe essere il protagonista se non fosse che stavolta si tratta di vita vera. O almeno così dovrebbe essere visto che sia Diletta che Can in più di un'occasione hanno ribadito che la loro relazione è reale e non, come dicono alcuni, frutto di un astuto marketing.

Le critiche di Lucarelli e Bargiggia

Dunque, è ciò che si chiedono i fan, si tratta di un triangolo amoroso in cui Yaman è la parte lesa o davvero i pettegolezzi che volevano la coppia Can-Diletta insieme solo per marketing avevano un fondo di verità? Sta di fatto che lo scatto di Oggi rimescola di nuovo tutte le carte e in molti non hanno perso tempo a sferrare una critica nei riguardi di Diletta. Se Selvaggia Lucarelli è andata giù pesante, affermando sui social che è lei stessa, regalando parte della sua vita privata al mondo, ad alimentare quello che lei ha definito 'giornalismo-spazzatura', non è stato più tenero Paolo Bargiggia.

Il giornalista ha definito la collega una "faccia di bronzo".

Rivolgendosi a Diletta che ha paragonato a Belen Rodriguez vecchio stile, Bargiggia ha affermato che il giornalismo gossiparo non è il solo a poter essere definito spazzatura. "Se hai un bel décolleté e fai le pose ammiccanti nelle storie su Instagram ti fa lavorare a discapito di quelle con più talento che però non sono così telegeniche", ha scritto.