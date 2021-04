La puntata di Uomini e donne andata in onda il 15 aprile su Canale 5 ha segnato il ritorno in studio di Ida Platano. Non è stata l'unica novità della giornata, visto che anche Tina Cipollari è riapparsa in collegamento video da casa dopo diversi giorni di assenza. Tra lei e Gemma non sono mancate le discussioni.

Ida Platano ritorna a U&D: 'Sono un po' arrugginita'

A distanza di un anno dalla fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri, Ida Platano è tornata a Uomini e donne, pronta a rimettersi in gioco e a trovare l'amore nel dating show di Maria De Filippi.

Emozionatissima, la dama bresciana si è presentata con un look nuovo, notato anche dalla conduttrice. Un ritorno inaspettato per il pubblico di U&D, che non ha potuto fare a meno di notare il suo imbarazzo, confessato proprio dalla diretta interessata in puntata. "Sono un po' arrugginita" ha dichiarato Ida ridendo, cercando di stemperare un po' la tensione del momento.

U&D, l'ex di Riccardo Guarnieri mette gli occhi su Luca e Marco

Non è la prima volta che la dama bresciana si rimette in gioco proprio a Uomini e donne ed è noto come sia finita tra lei e Riccardo Guarnieri lo scorso anno. Proprio l'ex cavaliere tarantino, che ha lasciato da diverse settimane il programma con Roberta Di Padua, continua a pubblicare sui social momenti felici insieme alla sua nuova fiamma, segno che tra i due sta procedendo tutto a gonfie vele.

Si vocifera inoltre, che la coppia sia in procinto di partecipare a Temptation Island, esperienza che Riccardo fece qualche anno fa proprio con l'ex fidanzata Ida Platano. Quest'ultima, nel corso della puntata odierna, ha confessato di aver notato tra i cavalieri del parterre maschile Luca e il nuovo arrivato Marco, il quale l'ha invitata subita a ballare.

Tina torna a Uomini e donne, subito scontro Gemma

In attesa di scoprire come proseguirà questa nuova avventura di Ida a Uomini e donne, nella puntata del 15 aprile c'è stato il tanto atteso ritorno di Tina Cipollari. L'opinionista mancava da diverse puntate e la sua assenza aveva fatto preoccupare i fan. Tuttavia, nella puntata del 15 aprile Tina è riapparsa in collegamento Skype da casa, svelando i motivi che l'hanno costretta ad assentarsi per qualche giorno.

Si è venuti a sapere che l'opinionista sta traslocando a Torino, proprio la città della sua acerrima nemica Gemma Galgani. Un trasloco che sembra essere più lungo e complicato del previsto, ma in via di ultimazione. Presto quindi la si ritroverà di nuovo presente nello studio di Uomini e donne.

Si ricorda che sui profili social ufficiali del programma sono disponibili le clip riguardanti i momenti salienti andati in onda mercoledì 15 aprile su Canale 5. Su Mediaset Play Infinity e su Witty Tv è possibile rivedere anche l'intera puntata.