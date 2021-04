Uomini e donne torna in onda oggi 6 aprile dopo la breve pausa di Pasquetta. Dalle anticipazioni circolanti sul web. nella nuova puntata spazio ad Armando Incarnato, il quale racconterà la sua conoscenza con la dama Angela, la donna che fino a poco tempo fa usciva con Luca. Il racconto del cavaliere partenopeo si spingerà 'oltre', tanto che Maria De Filippi sarà costretta a interrompere prima che il discorso diventi troppo spinto.

U&D, anticipazioni oggi 6 aprile: Armando esce con Angela

Dopo la pausa di Pasquetta, Uomini e donne torna regolarmente in onda su Canale 5 nel pomeriggio di oggi 6 aprile.

a partire dalle 14:45 dunque, i telespettatori potranno tornare a seguire le vicende di dame, cavalieri e tronisti. Dopo aver parlato del percorso del giovane Giacomo Cerzny, si passerà ad Armando Incarnato. Il cavaliere sta uscendo con Angela, la dama che qualche puntata fa ha chiuso con Luca. Quanto in onda questo pomeriggio, fa riferimento alla seconda parte della registrazione dello scorso 27 marzo e le cui anticipazioni rivelano che Armando farà intendere che Angela è una donna molto aperta ed espansiva.

U&D, Maria interrompe il racconto 'spinto' di Armando

Da quanto si apprende dalle anticipazioni sul web e relative all'appuntamento odierno di Uomini e donne, Armando Incarnato si spingerà oltre nel racconto e il pubblico intuirà che tra i due vi sarà stata una intimità abbastanza forte.

A questo punto, Maria de Filippi deciderà di chiudere il discorso, per non scendere in ulteriori dettagli. Armando, da quanto si apprende, sembrerà soddisfatto di questa sua nuova conoscenza con Angela. Tra i due nascerà qualcosa? In attesa di news in merito, anche nel primo appuntamento settimanale di U&D non dovrebbero mancare i battibecchi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Anticipazioni U&D del 6 aprile: ancora liti tra Tina e Gemma

Anche in questa puntata l'opinionista non sarà presente in studio ma in collegamento video da casa. Gemma Galgani invece, sarà ancora delusa dalle ultime vicissitudini sentimentali e che l'avranno vista, nell'ultima puntata, ricevere un due di picche da Nicola Vivarelli e da Riccardo.

I due cavalieri infatti, come noto, le avranno detto di essere interessati solo ad avere un'amicizia con lei e nulla di più. Stante queste cocenti delusioni, oggi la dama torinese si prenderà una piccola rivincita nei confronti di Tina la quale, nelle scorse puntate, aveva tirato in ballo una vecchia intervista della dama, sostenendo che Gemma avesse dichiarato di essere stata l'amante di Walter Chiari. Dichiarazioni sempre smentite da Galgani. Il 6 aprile verranno portate le prove che daranno ragione a Gemma e che ovviamente, non faranno piacere a Tina.

Questo e molto altro nel primo appuntamento settimanale di Uomini e donne in onda oggi 6 aprile su Canale 5 a partire dalle 14:45.