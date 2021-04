Tina Cipollari, storico volto di Uomini e donne, si prepara a festeggiare i suoi primi vent'anni di televisione al fianco di Maria De Filippi. L'opinionista del dating show campione di ascolti, in una recente intervista ha parlato del suo rapporto con la conduttrice che l'ha fortemente voluta e ha creduto in lei e ha lanciato anche una stoccata nei confronti di chi, in questi anni, ha provato a copiarle.

La stoccata di Tina Cipollari: 'Altri programmi ci hanno copiato'

Nel dettaglio, Tina ha riconosciuto il fatto che è stata proprio Maria De Filippi a scoprirla e a farla diventare la prima opinionista in assoluto del piccolo schermo.

"Poi altri programmi hanno cominciato a copiarci" ha ammesso Tina con il suo consueto modo di fare schietto e sincero che non passa mai inosservato e che ha conquistato il pubblico.

Non è un caso che, proprio in questi ultimi giorni, i tantissimi fan di Uomini e donne si sono un po' preoccupati per l'assenza in studio dell'opinionista.

L'assenza in studio di Tina Cipollari a Uomini e donne preoccupa i fan

Cipollari, infatti, non ha presenziato in studio alle ultime puntate del dating show di Canale 5: è apparsa in collegamento per la sua ennesima diatriba con Gemma Galgani, ma i fan adesso reclamano di nuovo la sua presenza dal vivo.

L'ennesima conferma del fatto che, a distanza di vent'anni, il pubblico di Uomini e donne continua a essere molto affezionato all'opinionista, diventata uno dei volti di punta del palinsesto pomeridiano Mediaset.

Tuttavia, nonostante il successo e la popolarità di cui gode in questo momento, Tina ha ammesso di non essersi mai data delle aree e che è sempre rimasta con i piedi ben ancorati per terra.

"Non mi sono mai montata la testa a differenza di altre persone che per molto meno si sentono dive affermate" ha sottolineato Tina Cipollari nel corso di una recente intervista.

Le nozze di Tina e Vincenzo: non sarà la De Filippi la testimone

Non è un caso che la vita di Tina non ruoti solo ed esclusivamente intorno alla televisione. Cipollari è mamma di tre figli, avuti dal suo precedente marito Chicco Nalli e proprio negli ultimi anni ha ritrovato il sorriso con Vincenzo.

Tra Tina e Vincenzo è vero amore, al punto che tra i due si parla di un possibile matrimonio.

A tal proposito, Cipollari ha precisato che le nozze non sarebbero imminenti e che ci penseranno nel momento in cui ci saremo lasciati alle spalle la pandemia che, ad oggi, continua a flagellare il nostro Paese.

Alle sue nozze, però, non sarà Maria De Filippi la testimone. Tina ha ammesso che non lo chiederebbe alla conduttrice di Uomini e donne per evitare di metterla in imbarazzo.