La partecipazione di Andrea Cerioli all'Isola dei Famosi sta spaccando l'opinione pubblica: da un lato c'è chi sostiene l'ex tronista di Uomini e Donne mentre dall'altro c'è chi pensa che non sia adatto a quel tipo di reality show. In una diretta Instagram, Daniela Martani e Akash Kumar - entrambi eliminati al televoto - hanno sollevato dei dubbi sul concorrente. A detta degli ex naufraghi, Andrea lontano dai riflettori sarebbe una persona molto diversa.

Le parole di Martani

Nella puntata di lunedì 5 aprile Daniela Martani è stata eliminata dal reality show di Canale 5.

Una volta tornata in possesso del suo account social, l'ex naufraga si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

Nel dettaglio, Daniela si è scagliata contro Andrea Cerioli. A detta della 47enne, l'ex tronista di Uomini e Donne lontano dai riflettori si sarebbe dimostrato solamente uno stratega e un "chiacchierone". Daniela ha sostenuto che Andrea non si sia speso abbastanza per gli altri compagni d'avventura, poiché sarebbe sempre apparso molto nervoso. La diretta interessata ha chiosato: "Non è il tipo di persona che fa per me". Poi, ha aggiunto: "A me non piace per niente".

L'accusa del duo Martani-Kumar

A finire al centro del clamore mediatico è stato anche l'aspetto fisico di Andrea Cerioli: l'ex tronista di Uomini e Donne sui social si mostrerebbe sempre perfetto, ma in realtà le cose non starebbero così.

Secondo Daniela Martani e Akash Kumar, il naufrago modificherebbe le sue foto. La 47enne ha spiegato che Andrea pubblica degli scatti con l'addominale in vista ma non sarebbe affatto così dal vivo: "Dice che ultimamente è ingrassato". A fare eco alle dichiarazioni di Daniela, ci ha pensato anche il modello indiano. Akash ha chiosato: "Molto bello vedere le foto su Instagram fisicato e dal vivo pancia giù".

Cerioli infastidito dalla nomination

Questa settimana Andrea Cerioli si trova in nomination con Drusilla Gucci. In un furionda, i telespettatori hanno potuto vedere la reazione del naufrago.

A quanto pare, il diretto interessato non ha apprezzato la nomination con cui Roberto Ciufoli - leader della settimana - ha fatto il suo nome.

Secondo Andrea, dire che è forte al televoto non ha alcun senso. Inoltre, il giovane ha spiegato che avrebbe apprezzato di più la nomination senza l'utilizzo di un motivo banale. Cerioli ha anche redarguito Ciufoli, per il fatto che lo abbia dipinto come un compagno di squadra che non si è mai speso per gli altri.

Al contrario il concorrente dell'Isola dei Famosi ha dichiarato di essersi sempre messo in gioco per gli altri naufraghi. Secondo Gilles Rocca invece, la nomination è non è arrivata come un fulmine a ciel sereno poiché Andrea è arrivato due settimane dopo rispetto al gruppo iniziale.