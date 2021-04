Nina Soldano torna ad Un posto al sole nei panni di Marina Giordano. L'attrice ha confermato la notizia attraverso un post sui suoi profili social ufficiali e in un'intervista che ha rilasciato al settimanale Gente. Dal giorno del suo "addio", l'artista non era più tornata sull'argomento. Nonostante le più svariate voci, l'attrice ha sempre preferito non esprimersi, mantenendo un profilo basso. Oggi però Nina ha deciso di parlare, svelando il suo imminente ritorno nella soap opera partenopea. Dopo le rassicurazioni della Fremantle, è giunta quindi la conferma che i fan aspettavano da tempo.

Dopo il post "scherzo" che annunciava la morte di Viola, i fan possono quindi godersi finalmente una notizia vera e positiva.

Un posto al sole: il ritorno di Marina

Non ci sono ancora date, ma c'è la conferma ufficiale dell'imminente ritorno di Marina Giordano ad Un posto al sole. L’attrice ha svelato un interessante retroscena su questa storia. A quanto pare, al momento dell'addio di Marina, l'attrice era consapevole che sarebbe rientrata, tuttavia non poteva dirlo per contratto. L'attrice ha inoltre ribadito di avere accettato serenamente tale scelta, consapevole del fatto che il ricambio di attori serve a dare nuova linfa vitale ai personaggi. Nina Soldano ha poi dichiarato di aver sorriso dinanzi ad alcune notizie che davano per scontato il suo licenziamento.

Nina Soldano: 'Sono pronta per ritornare sul set di Un posto al sole!'

Purtroppo l'attrice non ha potuto dare nessuna anticipazione relativa alla data del suo rientro né tantomeno sulle trame in cui sarà coinvolta, ma la sua dichiarazione non si presta a fraintendimenti. Queste le sue parole: "Non posso anticipare niente, ma sono pronta a tornare sul set di Un posto al sole!".

L'attrice ha poi svelato di star già studiano i nuovi copioni, notizia che conferma che i tempi dovrebbero essere relativamente brevi. Ma c'è un dettaglio che lascia davvero ben sperare per un suo ritorno lampo. Nina Soldano ha infatti dichiarato che il 5 aprile sarà a Palazzo Palladini. Ovviamente parlava di set, ma considerati i tempi questo potrebbe confermare un suo rientro tra maggio e giugno.

Un posto al sole: il futuro di Marina

Nelle puntate di Un posto al sole, attualmente in onda, Marina è presente ma solo off screen. Nonostante l'imprenditrice non sia realmente a Palazzo Palladini, la sua presenza si avverte però pesantemente. Negli episodi attuali Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha tentato invano, di convincere la donna ad aiutarlo. Nonostante la patologia neurologica di Filippo (Michelangelo Tommaso) e i sabotaggi ai Cantieri, la donna ha però rifiutato il suo invito, segno che non è pronta a perdonare. Cosa succederà dunque, Marina rientrerà per supportare Roberto o sarà pronta a vendicarsi?