Prosegue l'appuntamento con Upas, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20: 45 su Rai Tre. Le anticipazioni dell'episodio che sarà trasmessa il 23 aprile svelano nuovi colpi di scena. Abbate deciderà di recarsi ai cantieri per incontrare nuovamente Roberto. Al contempo Franco continuerà ad indagare per capire quanto prima chi sia il mandante dei sabotaggi. Michele, intanto, è sempre più insofferente per la forzata permanenza in casa. Pertanto Silvia inizia ad essere preoccupata per le sorti del marito. Speranza farà ritorno a Napoli, con grande gioia di Guido.

Tuttavia Del Bue senior metterà in guardia la ragazza per la bugia detta ai familiari. Poco dopo Samuel si imbatterà in modo insolito nella ragazza che gli ha rubato il cuore

Upas, trama 23 aprile Abbate farà di nuovo visita a Ferri

Le anticipazioni della puntata di Upas in onda il 23 aprile rivelano che Ferri dovrà prepararsi ad un nuovo incontro con Pietro. Difatti il giovane uomo d'affari si presenterà a cantieri per parlare con Roberto. Non si sa quale possa essere il motivo della sua visita, e cosa si diranno i due nel corso del loro colloquio. Resta il dubbio sulle motivazioni che abbiano spinto Pietro a vendicarsi in questo modo di Roberto. Al contempo Franco, notando che la vicenda di Gargiulo lascia troppe incognite, continuerà ad indagare per scoprire chi si nasconde dietro agli incidenti causati alla ditta navale.

Anticipazioni Un posto al sole: Silvia preoccupata per Michele

Gli spoiler dell'episodio di Upas che sarà trasmesso venerdì 23 aprile annunciano che Michele sarà sempre più insofferente a causa della sua permanenza forzata a casa. Saviani, pur dedicandosi alla stesura di un libro, sente la mancanza del suo lavoro da giornalista.

Difatti il padre di Rossella vorrebbe tornare a svolgere quanto prima la sua professione. Purtroppo per lui, non è molto semplice essere ingaggiati da un'altra trasmissione radiofonica. Silvia, vedendo il marito in questo stato, inizia a nutrire una certa preoccupazione per le sorti del coniuge.

Upas, puntata 23 aprile: Speranza torna a Napoli

La trama della puntata di Upas del 23 aprile lascerà spazio anche alle vicende della new entry Speranza Altieri. La ragazza, dopo aver lasciato Napoli, farà nuovamente ritorno in città. Guido sarà molto contento di rivedere la nipote di sua moglie. Tuttavia Del Bue senior metterà in guardia la giovane riguardo la bugia raccontata in famiglia. Guido non sarà l'unico ad essere felice per il ritorno di Speranza. Samuel, vedendola, non potrà a fare al meno di esternare la sua gioia. Difatti il ragazzo potrà finalmente imbattersi nella giovane Altieri in modo del tutto insolito.