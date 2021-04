Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 19 al 23 aprile, verrà approfondito il personaggio di Speranza. Quest'ultima metterà a dura prova la pazienza di Guido ed inoltre farà perdere la testa a Samuel e Vittorio. Gli spoiler non svelano quanto la giovane Altieri sia consapevole del potere che ha sugli uomini, ma confermano che porterà scompiglio nella vita dei due ragazzi. In un'altra storyline dai toni sempre leggeri, il piccolo Jimmy sarà desideroso di raggiungere Berlino dove si trovano Irene e sua nonna. Tuttavia chi potrebbe mai accompagnare il bambino in un viaggio così impegnativo?

Un posto al sole, spoiler 19-23 aprile: Vittorio sfugge alla tentazione

Dopo una fugace apparizione, avvenuta nell'episodio di venerdì 9 aprile, nelle prossime puntate verranno svelati maggiori dettagli riguardo il personaggio di Speranza. La giovane entrerà come un ciclone in casa Del Bue, stravolgendo le abitudini del povero Guido (Germano Bellavia) e mettendo a dura prova la fedeltà di Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) verso Alex. A quanto pare però la giovane non sarà consapevole del putiferio scatenato e non sembrerà interessata a conquistare il cuore di nessuno, ma in ogni caso Vicky Beef cercherà di starle più possibile alla larga per evitare di cadere in tentazione. Gli spoiler rivelano inoltre che un altro personaggio cadrà vittima del fascino di Speranza.

Upas, trame di aprile: Samuel si strugge d'amore

Le anticipazioni rivelano che Vittorio si terrà alla larga da Speranza (ma per quanto?) mentre Samuel (Samuele Cavallo) perderà letteralmente la testa per la ragazza. In ogni caso la giovane lascerà Napoli per qualche giorno, per risolvere alcuni problemi di famiglia, ma tornerà dopo poco.

Nel frattempo Guido, che ha avuto modo di apprezzare la ragazza, sarà contento del suo ritorno, così come Samuel, desideroso di rincontrare la ragazza di cui si è innamorato. Le trame non svelano se la ragazza contraccambierà questo sentimento né tantomeno se nascerà un triangolo con Vittorio, ma tale storyline si preannuncia decisamente movimentata e divertente.

Un posto al sole, puntate di aprile: Jimmy e Renato vanno a Berlino

Nelle prossime puntate, il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) sarà desideroso di seguire Irene a Berlino. Purtroppo un viaggio del genere non risulterà affatto semplice da organizzare, ma suo nonno farà di tutto per aiutarlo. Renato (Marzio Honorato), inizialmente, proverà a parlarne con Niko (Luca Turco) e Giulia (Marina Tagliaferri) ma senza però trovare una soluzione. In seguito l'uomo sceglierà di impegnarsi in prima persona e deciderà di partire assieme al nipotino per la Germania.