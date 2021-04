Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera ambientata nel golfo di Posillipo che intrattiene da ormai oltre vent'anni i fan delle reti Rai. Gli spoiler delle nuove puntate in programma dal 19 al 23 aprile sui teleschermi di Rai 3 raccontano che Renato Poggi esaudirà il desiderio di Jimmy di visitare Berlino. Pietro Abbate, invece, incontrerà Roberto Ferri.

Un posto al sole: anticipazioni puntate dal 19 al 23 aprile

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate trasmesse dal 19 al 23 aprile in televisione svelano che Rossella proverà a riavvicinarsi a Patrizio mentre Clara capirà di essere stata ingenua con Alberto.

Renato, invece, sarà dispiaciuto per essersi rifiutato di portare Jimmy a Berlino. Per tale ragione, l'uomo chiederà a Niko e Giulia di aiutarlo a trovare una soluzione, se poi non gli venisse un'ispirazione.

I tentativi di Franco e Nicola di convincere Ernesto a stare dalla loro parte non avranno i risultati sperati. Il rapporto tra Patrizio e Rossella, invece, sembrerà avviarsi sulla via del non ritorno mentre Alberto sarà costretto a subire le ingerenze di Barbara. Renato deciderà di realizzare il sogno di Jimmy con la complicità di Giulia.

Renato accompagna Jimmy in Germania

Stando agli spoiler dello sceneggiato partenopeo trasmesso a fine aprile su Rai 3 si evince che Ernesto rimpiangerà di non aver accettato di assecondare i piani di Biagio e Pietro.

Roberto, invece, sarà in grave difficoltà ai Cantieri.

Renato farà i bagagli per accompagnare Jimmy in Germania. Intanto Michele si augurerà di essere chiamato per una nuova stazione radiofonica.

Franco, invece, inizierà a sospettare su cosa possa esserci dietro ai sabotaggi ai Cantieri. Dall'altro canto, Roberto cercherà di impedire che l'azienda venga messa sotto sequestro.

Pietro si reca a trovare Roberto

Jimmy apparirà felice e appagato di trascorrere alcuni giorni a Berlino in compagnia di Renato. Qualcuno di misterioso, invece, aiuterà Niko alle prese con un caso assai complicato. Vittorio tirerà un sospiro di sollievo quando scoprirà che Speranza, la nipote di Mariella è andata via.

Pietro Abbate, intanto, si recherà a trovare Roberto mentre Franco continuerà con le sue indagini ai Cantieri.

Silvia e Raffaele saranno molto in ansia per Michele, in quanto la forzata reclusione in casa inizierà a dargli qualche fastidio.

Guido sarà felice del ritorno di Speranza a Napoli, sebbene l'avvisi di non raccontare più bugie in famiglia. Alla fine, la nipote di Mariella si imbatterà in un modo alquanto curioso in Samuel.

La soap opera di Upas è trasmessa da lunedì al venerdì su Rai 3 e in streaming su "RaiPlay".