Prosegue su Rai 3 l'appuntamento della soap tv "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 5 a venerdì 9 aprile, Silvia e Michele si confronteranno a cuore aperto e sembreranno volersi dare un'altra possibilità dopo le difficoltà dell'ultimo periodo. Invece Clara e Alberto passeranno un periodo molto difficile, mentre Filippo e Serena ragioneranno su come affrontare al meglio i problemi di salute dell'uomo.

Roberto Ferri si trova in una situazione difficile

Nella puntata di "Un Posto al sole" in onda lunedì 5 aprile, il legame tra Alberto e Clara apparirà sempre più compromesso. Palladini sarà ormai praticamente certo su chi sia la persona che ha persuaso la sua fidanzato a lasciarlo. Filippo e Serena intanto ragioneranno su quale possa essere l'approccio terapeutico ideale per affrontare al meglio i problemi di salute dell'uomo. I due dovranno inoltre avere a che fare con l'intromissione di Roberto.

Nell'episodio di martedì 6 aprile, Patrizio continuerà a pensare alle vicende che riguarderanno Clara, mentre Alberto soffrirà per la fine della sua storia d'amore e prenderà una decisione che spiazzerà tutti.

Nel frattempo Ferri si troverà in un momento complicato: da una parte cercherà la persona che si è reso responsabile dei sabotaggi in Cantiere e nello stesso tempo è triste per la salute sempre più precaria del figlio.

Barbara si avvicina sempre di più ad Alberto

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 7 aprile, Patrizio sarà in preda ai dubbi e proverà dei sentimenti sia verso Rossella che Clara.

Quest'ultima rivorrà con sé il piccolo Federico e chiederà il supporto di Giulia per far cambiare idea ad Alberto. Intanto il viaggio insieme sembrerà aver fatto riavvicinare molto Michele e Silvia, mentre Guido sarà in ansia per Vittorio. Il ragazzo infatti dopo la partenza di Alex, si troverà sempre più solo. In tutto questo Mariella farà un annuncio che sorprenderà il marito.

Nella puntata di giovedì 8 aprile, Alberto non riuscirà a tenere lontana da sé Barbara Filangieri, che nell'ultimo periodo ne ha approfittato per avvicinarsi sempre di più. Patrizio sarà deciso nell'aiutare Clara e si metterà pertanto contro Palladini. Nel frattempo Silvia e Michele, dopo le tensioni delle ultime settimane, si confronteranno e saranno entrambi decisi a mettere da parte le controversie. Inoltre Franco rassicurerà Angela in merito alle proprie difficoltà.

Franco si trova in difficoltà

In base agli spoiler di venerdì 9 aprile, Franco avrà grossi problemi in Cantiere, in quanto non si è ancora trovato il sabotatore. Intanto Patrizio sarà sempre più confuso, mentre Clara e Niko rifletteranno su come comportarsi con Alberto.

Infine Vittorio riceverà una bella sorpresa e la sua situazione inizialmente scomoda cambierà radicalmente.